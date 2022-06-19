عمره 69 سنة ..سباح يقطع المتوسط بين ايطاليا وتونس دون توقف

هبة بريس - متابعة

حقق السباح التونسى نجيب بالهادى البالغ من العمر 69 عاما انجازا عالميا جديدا اليوم السبت، بعد أن قطع مسافة 155 كيلو مترا سباحة متواصلة دون توقف من منطقة “بانتلاريا “الإيطالية إلى حدود سواحل ياسمين الحمامات بتونس.

وانطلق نجيب بالهادي في السباحة من جزيرة ”بانتالاريا“ الإيطالية، يوم الخميس، ووصل اليوم السبت إلى شاطئ مدينة الحمامات من محافظة نابل التونسية، واستقبله عدد من المواطنين التونسيين والمسؤولين.

وقطع نجيب بالهادي مسافة 155 كيلومترا دون توقف، وأمّن هذه الرحلة فريق من الجيش التونسي والحرس الوطني، إلى جانب فريق طبي يراقب أداءه من إيطاليا إلى تونس.

ونجيب بالهادي، وهو عسكري سابق، اختار دخول عالم الرياضة بعد إحالته على التقاعد.

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