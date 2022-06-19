نجيب بالهادي

عمره 69 سنة ..سباح يقطع المتوسط بين ايطاليا وتونس دون توقف

2022-06-19 / 22:07
0
هبة بريس - متابعة

حقق السباح التونسى نجيب بالهادى البالغ من العمر 69 عاما انجازا عالميا جديدا اليوم السبت، بعد أن قطع مسافة 155 كيلو مترا سباحة متواصلة دون توقف من منطقة “بانتلاريا “الإيطالية إلى حدود سواحل ياسمين الحمامات بتونس.

وانطلق نجيب بالهادي في السباحة من جزيرة ”بانتالاريا“ الإيطالية، يوم الخميس، ووصل اليوم السبت إلى شاطئ مدينة الحمامات من محافظة نابل التونسية، واستقبله عدد من المواطنين التونسيين والمسؤولين.

وقطع نجيب بالهادي مسافة 155 كيلومترا دون توقف، وأمّن هذه الرحلة فريق من الجيش التونسي والحرس الوطني، إلى جانب فريق طبي يراقب أداءه من إيطاليا إلى تونس.

ونجيب بالهادي، وهو عسكري سابق، اختار دخول عالم الرياضة بعد إحالته على التقاعد.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزيرة الخزانة الأمريكية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا حتميا

وزيرة الخزانة الأمريكية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا…

2022-06-19 / 21:11
Photo of اليمين المتطرف يحقق نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية الفرنسية

اليمين المتطرف يحقق نتيجة تاريخية في الانتخابات التشريعية الفرنسية

2022-06-19 / 20:05
Photo of الكويت.. إعلان رسمي بشأن “علم المثليين”

الكويت.. إعلان رسمي بشأن “علم المثليين”

2022-06-19 / 14:45
Photo of مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022-06-19 / 12:34
Photo of الأمم المتحدة.. الدعوة إلى تجديد الالتزام للتصدي لخطاب الكراهية

الأمم المتحدة.. الدعوة إلى تجديد الالتزام للتصدي لخطاب الكراهية

2022-06-19 / 12:24
Photo of دولة عربية تعلن قبول البطاقة المصرفية الروسية “مير”

دولة عربية تعلن قبول البطاقة المصرفية الروسية “مير”

2022-06-19 / 10:54
Photo of منظمة الصحة العالمية: 2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة في 42 دولة

منظمة الصحة العالمية: 2103 حالات إصابة مؤكدة بجدري القردة…

2022-06-19 / 10:44
Photo of الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية

الفرنسيون يتوجهون إلى صناديق الاقتراع في الجولة الثانية من…

2022-06-19 / 09:53
Photo of محكمة مصرية ترفض طلاق مسيحية من زوجها بعد إسلامه

محكمة مصرية ترفض طلاق مسيحية من زوجها بعد إسلامه

2022-06-18 / 22:08
Photo of مجلس أوروبا.. إعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية لمركز شمال-جنوب

مجلس أوروبا.. إعادة انتخاب المغرب نائبا لرئيس اللجنة التنفيذية…

2022-06-18 / 20:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق