الرئيس الموريتاني يوجه برقية اطمئنان على صحة الملك محمد السادس

هبة بريس - الرباط

أفادت الوكالة الموريتانية للأنباء أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وجّه، الجمعة، برقية إلى الملك محمد السادس، للاطمئنان على صحته بعد تاكيد اصابة جلالته بفيروس كورنا دون أعراض بحسب ما أعلنه الطبيب الشخصي للملك البرفيسور الحسن بليمني .

وقال ولد للغزواني “ببالغ الأسى، نبأ ما ألم بجلالتكم من إصابة بفيروس كورونا المستجد” مضيفا “إنني لأسأل العلي الكريم أن يمن عليكم بشفاء عاجل، لا يغادر سقما، وأن يحفظكم ذخرا لبلادكم، تقودونها بحكمة وبصيرة نحو المزيد من الرقي والتقدم والازدهار”.

وأكد الرئيس الموريتاني حرصه على “العمل سويا لتعزيز علاقات الأخوة والتعاون القائمة بين بلدينا والارتقاء بها إلى مستوى تطلعات شعبينا الشقيقين”.

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