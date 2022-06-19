جانيت يلين

وزيرة الخزانة الأمريكية: الركود في الولايات المتحدة ليس أمرا حتميا

2022-06-19 / 21:11
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هبة بريس - وكالات

اعتبرت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الركود ليس حتميا في الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من رفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة الرئيسية مثيرا مخاوف من احتمال حدوث انكماش اقتصادي.
وتوقعت وزيرة الخزانة الأمريكية، في تصريحات أوردتها وسائل إعلام، اليوم الأحد، تباطؤ الاقتصاد في خضم انتقاله إلى نمو بطيء ومستقر.

وكان البنك المركزي الأمريكي قد أعلن في وقت سابق عن أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالى 30 عاما في إطار جهوده المكثفة لكبح جماح ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية.

وقال البنك إنه سيرفع سعر الفائدة القياسي بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية ليصل إلى 1.75 في المئة.

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