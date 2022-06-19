قيادي سابق ب”البوليساريو “يندد بفساد واستبداد الجبهة الانفصالية

هبة بريس - الرباط

وصف العضو المؤسس السابق لحركة “البوليساريو الانفصالية” المحجوب ولد السالك، سياسة قية البوليساريو ، بالمسبتدة والفاسدة ، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.

واعتبر ولد السالك في كلمة له خلال اجتماع للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الحكم الذاتي الحل الوحيد لمشكل الصحراء باعتباره الأكثر واقعية ، منا استنكر ولد السالك الاستبداد و السلطة المطلقة لقادة “البوليساريو” التي تقوم على “القبلية” و”إقصاء” السكان الأصليين الحقيقيين للصحرءا المغربية.

وقال القيادي السابق في جبهة البوليساريو المحجوب ولد السالك ان الجبهة الانفصالية في طريقها إلى الإندثار بسبب قيادة فاسدة وظالمة وقبلية ولان جبهة البوليساريو اظهرت بالملموس انها مجرد لعبة في يد الجزائر للهيمنة على منطقة شمال افريقيا واضعاف المغرب.

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