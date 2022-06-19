المحجوب ولد السالك ولد

قيادي سابق ب”البوليساريو “يندد بفساد واستبداد الجبهة الانفصالية

2022-06-19 / 19:56
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هبة بريس - الرباط

وصف العضو المؤسس السابق لحركة “البوليساريو الانفصالية” المحجوب ولد السالك، سياسة قية البوليساريو ، بالمسبتدة والفاسدة ، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم مخطط الحكم الذاتي للصحراء تحت السيادة المغربية.

واعتبر ولد السالك في كلمة له خلال اجتماع للجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، الحكم الذاتي الحل الوحيد لمشكل الصحراء باعتباره الأكثر واقعية ، منا استنكر ولد السالك الاستبداد و السلطة المطلقة لقادة “البوليساريو” التي تقوم على “القبلية” و”إقصاء” السكان الأصليين الحقيقيين للصحرءا المغربية.

وقال القيادي السابق في جبهة البوليساريو المحجوب ولد السالك ان الجبهة الانفصالية في طريقها إلى الإندثار بسبب قيادة فاسدة وظالمة وقبلية ولان جبهة البوليساريو اظهرت بالملموس انها مجرد لعبة في يد الجزائر للهيمنة على منطقة شمال افريقيا واضعاف المغرب.

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تعليق واحد

  1. اتساءل لماذا تمجدون اقوال هؤلاء المرتزقة وان كانوا كنا تقولون ” سابقون!!”. اقول بمأنهم سولت لهم نفوسهم عصيان وخيانة الوطن من قبل فما الضامن على ان لا يخونوه مجددا؟؟. او انهم مجرد جواسيس للبوليزبال في الوقت الحالي. ؟؟؟ انتظر جوابا مقنعا من هؤلاء؟؟

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