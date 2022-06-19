تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

2022-06-19 / 18:48
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هبة بريس - متابعة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد، عن تسجيل 1258 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 691 شخصا، وتسجيل حالة وفاة واحدة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و506 آلاف و589 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و331 ألفا و 67 شخصا، مقابل 24 مليونا و847 ألفا و676 أشخاص تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و185 ألفا و990 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و159 ألفا و14 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 97.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (435) ، الدار البيضاء سطات (390) و ومراكش اسفي (169) وفاس مكناس (87)، وطنجة تطوان الحسيمة (79)، وسوس ماسة (68)، وبني ملال خنيفرة (10)، ودرعة تافيلالت (8)، والشرق (8)، وحالتين اثنتين في كل من جهة الداخلة وادي الذهب وجهة العيون الساقية الحمراء.

وبلغ مجموع الحالات النشطة 10 آلاف و889 حالة، في حين تم تسجيل 13 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 54 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 1 في المائة.

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‫2 تعليقات

  2. بنادم مخاصش يغفل ويقول الوباء سلا خاص ديما يتاخد التدابير دالوقاية

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