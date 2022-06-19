نايف أكرد

المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة بـ 30 مليون إسترليني

2022-06-19 / 18:20
0
هبة بريس - وكالات

اقترب نادي وست هام الإنجليزي، من إتمام صفقة ضم المدافع المغربي نايف أكرد، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، من نادي رين الفرنسي.

واختار المدرب ديفيد مويس، أن ينضم أكرد، 26 عاما، للفريق في الموسم الجديد في إطار خطته لجعل وست هام منافسا حقيقيا للفوز بأحد المراكز الست الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وخاض اللاعب المغربي 66 مباراة في الدوري مع فريق رين الفرنسي، بعد انضمامه من ديجون في 2020.وكتب أكرد تدوينة وداعية لجماهير رين على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن مغادرة الفريق الفرنسي “قرار صعب” لأنه استمتع “بأوقات استثنائية” هناك.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي للسباحة يشارك في بطولة العالم ببودابست

المنتخب المغربي للسباحة يشارك في بطولة العالم ببودابست

2022-06-18 / 17:18
Photo of بوادر إنفراج بين الاستقلاليين بعد أزمة كواليس ” خلوة الهرهورة”

بوادر إنفراج بين الاستقلاليين بعد أزمة كواليس ” خلوة…

2022-06-18 / 16:23
Photo of المنتخب المغربي للسيدات يحافظ على مركزه في تصنيف الـ”فيفا”

المنتخب المغربي للسيدات يحافظ على مركزه في تصنيف الـ”فيفا”

2022-06-18 / 10:38
Photo of رابطة الدوري الإسباني تطلب إلغاء عقد مبابي

رابطة الدوري الإسباني تطلب إلغاء عقد مبابي

2022-06-17 / 17:48
Photo of “الجامعة” توقف عددا من المسيرين في قضية التلاعب في نتائج المباريات

“الجامعة” توقف عددا من المسيرين في قضية التلاعب في…

2022-06-17 / 14:51
Photo of نواحي مراكش.. حكيمي ومبابي يفاجئان أطفالا يتامى

نواحي مراكش.. حكيمي ومبابي يفاجئان أطفالا يتامى

2022-06-17 / 14:10
Photo of الكاف تختار طاقم تحكيم سداسي من المغرب تقوده كربوبي للكان النسوي

الكاف تختار طاقم تحكيم سداسي من المغرب تقوده كربوبي…

2022-06-17 / 10:56
Photo of الحكومة عن إقالة خاليلوزيتش: “حنا ماشي سوقنا.. هذاك شغل الجامعة”

الحكومة عن إقالة خاليلوزيتش: “حنا ماشي سوقنا.. هذاك شغل…

2022-06-16 / 15:04
Photo of البدراوي بعد انتخابه رئيسا: “الرجاء زاوية و أنا طالب التسليم و دمي و رزقي غنعطيهم للخضراء”

البدراوي بعد انتخابه رئيسا: “الرجاء زاوية و أنا طالب…

2022-06-16 / 14:05
Photo of رسميا.. منخرطو الرجاء يصوتون بالإجماع على عزيز البدراوي رئيسا للنادي

رسميا.. منخرطو الرجاء يصوتون بالإجماع على عزيز البدراوي رئيسا…

2022-06-16 / 13:54

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق