المغربي نايف أكرد يقترب من وست هام في صفقة بـ 30 مليون إسترليني

هبة بريس - وكالات

اقترب نادي وست هام الإنجليزي، من إتمام صفقة ضم المدافع المغربي نايف أكرد، مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، من نادي رين الفرنسي.

واختار المدرب ديفيد مويس، أن ينضم أكرد، 26 عاما، للفريق في الموسم الجديد في إطار خطته لجعل وست هام منافسا حقيقيا للفوز بأحد المراكز الست الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز (بريمير ليغ).

وخاض اللاعب المغربي 66 مباراة في الدوري مع فريق رين الفرنسي، بعد انضمامه من ديجون في 2020.وكتب أكرد تدوينة وداعية لجماهير رين على وسائل التواصل الاجتماعي، قال فيها إن مغادرة الفريق الفرنسي “قرار صعب” لأنه استمتع “بأوقات استثنائية” هناك.

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