أول زيارة للخارج منذ تنصيبها ..وزيرة الداخلية الاسرائيلية تحل غدا بالمغرب

هبة بريس - الرباط

تحل وزيرة الداخلية الإسرائيلية إيليت شاكيد، غدا الاثنين، بالمغرب في زيارة دبلوماسية هي الأولى لها في الخارج منذ توليها هذا المنصب.

وقالت وسائل اعلام اسرائيلية ، الأحد ، أن إيليت شاكيد ستزور المغرب، غدا الاثنين، وتلتقي مع وزراء الداخلية والخارجية والتخطيط والاقتصاد وكبار المسؤولين في المغرب، وتوقع على عدد من الاتفاقات الثنائية بين الدولتين.

وأضافت صحيفة “معاريف” العبرية أن شاكيد ستقوم بتوقيع اتفاقيات تعاون بشأن جلب عمال مغاربة في مجال البناء والتمريض إلى إسرائيل.

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