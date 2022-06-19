تنمروا عليها بسبب شكل شفتيها..دنيا بوطازوت ترد “مدرتش الفيلر و أنا بلدية و أفتخر”

2022-06-19 / 18:10
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نجلاء مزيان - هبة بريس

عقب عرض حلقة الربع النهائي ليلة أمس السبت من برنامج لالة العروسة، تنمر العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي على شكل شكل شفتي الفنانة المغربية دنيا بوطازوت.

و اعتبر العديد من النشطاء أن بوطازوت ليست بحاجة للقيام بعمليات التجميل من أجل الانتشار أكثر، لأنها استطاعت كسب قاعدة جماهيرية كبيرة بفضل عمق تجسيدها للأدوار و كذا تميز و إتقان تشخيصها.

و ردا على كل الأقاويل، نشرت الفنانة المغربية “بوسط” عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام معلقة عليه:”صباح نور احبابي كنت متأكدة مليار في المية انني غنلقا اللي يكتب هاد الشي…”.

و واصلت قائلة :” الحقيقة لا نفخ لا فيلر..بقا ليا غ هو من لحساب…المصيبة انني جاتني السخانة ف فمي…ماعرفتش شنو وما نساش لعيون زوينين…كيسميوها الأطباء نقصي من الضحك…شحال كضحكي…علاش كضحكي..هاني بكيت لبارح ..فرحتو لا حول ولا قوة الا بالله”.

و اختتمت تدوينتها قائلة:”جاتني نهار اللي كنصور والبرايم اللي شفتو لبارح واللي غتشوفوه الاسبوع الجاي تصورو متابعين الفرق غيبان وااضح صحاب الفيلر بصحتكم وراحتكم ربي يحفظكم.اما انا مايجيش معايا ابدا تبدا وهادي حقيقة واعشق نفسي هاكا وانا بلدية وافتخر”.

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‫8 تعليقات

  1. انت بلدية وتحاولي أن تتمدني فتسقطي في المهزلة خليك بلدية ورضاي بها ماديريش بحال لغراب بغا يقلد مشية الحمامة ونسا مشيتو وما قلدش الحمامة

  2. للاسف لما وصلت اليه التقافة المغربية.او الفن المغربي .الشفتين. ابرايم.ما يسمى بالمثل الشعبي.المعيور دال العيالات.

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