عامل إفران يتفقد حجم خسائر طريق بعين اللوح بسبب عاصفة رعدية

ع محياوي _ هبة بريس

انتقلت اللجنة الاقليمية لليقظة والتتبع تحت إشراف ” عبد الحميد المزيد” عامل الاقليم صباح اليوم الاحد 19 يونيو الجاري، على عجالة للوقوف على حجم الخسائر والضرر التي خلفته العاصفة الرعدية القوية التي شهدتها منطقة ” بوحرش” التابعة للجماعة الترابية “عين اللوح ” ليلة السبت الأحد من أسبوعنا الجاري.

العاصفة الرعدية والمصحوبة بأمطار الخير القوية والجارفة للسيول تسببت في اتلاف الطريق رقم 10-72 الرابطة بين الجماعة الترابية عين اللوح والجماعة الترابية لواد افران.

للإشارة الطريق المذكورة، لها أهمية كبيرة على مستوى فك العزلة و الرواج السياحي والفلاحي وقد أعطيت تعليمات صارمة من عامل الإقليم العين التي لا تنام للقيام بإصلاح هذه الطريق وفق مواصفات الجودة و المعايير وذلك في أقرب الٱجال.

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