مطالب للنيابةالعامة بالتحقيق في مزاعم حمل نزيلات بخيرية عين عتيق

هبة بريس _ الرباط

سارع إتحاد العمل النسائي،، إلى مطالبة النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف في الرباط، بفتح تحقيق قضائي حول تصريح منسوب لعمدة الرباط، بشأن وجود شبهات حالات حمل في صفوف نزيلات بخيرية عين عتيق ضاحية الرباط.

وقالت منظمة إتحاد العمل النسائي، في رسالة لها إنها وجهت رسالة مفتوحة إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في الرباط، من أجل فتح تحقيق حول الإشتباه في إرتكاب جناية.

وجاء في رسالة إتحاد العمل النسائي، تداولات بعض وسائل الإعلام خبرا مفاده أن السيدة عمدة مدينة الرباط، وقفت على وجود حالات متكررة من الحمل وإحتمال وجود إعتداءات جنسية ضد نزيلات بخيرية عين عتيق بتمارة.

وأضاف المصدر نفسه، بما أن ما أثارته السيدة عمدة المدينة طرح في اجتماع رسمي ومسؤول ويكشف خطورة الأفعال المشتبه في ارتكابها، ضد نساء معوزات ومعزولات مسلوبات الإرادة داخل فضاء من المفروض أن يوفر لهن الامن والحماية ويصون كرامتهن ويحفظ إنسانيتهن، فإننا نطالب بإعطاء أوامركم للضابطة القضائية من أجل التحقيق وإعمال القانون وعدم الإفلات من العقاب.

يذكر أن كلام أسماء غلالو، عمدة مدينة الرباط، جاء في اجتماع رسمي لمجلس عمالة الرباط، الذي تقع خيرية عين عتيق بتمارة تحت وصايته.

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