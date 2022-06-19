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الكويت.. إعلان رسمي بشأن “علم المثليين”

2022-06-19 / 14:45
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هبة بريس

نشرت وزارة التجارة والصناعة في الكويت، الأحد، منشورا بعنوان “شارك في الرقابة” يحض على الإبلاغ عن أي علم أو شعارات اعتبرتها تخالف “الآداب العامة”، وهي الخاصة بألوان علم المثليين.

وحسب المنشور فإن العلم “المخالف” يضم 6 ألوان فقط، فيما فرقت الوزارة بينه وبين ألوان الطيف العادية التي تضم 7 ألوان.

ودعا المنشور إلى “قم بإبلاغنا عن العلم أو أي شعارات أو جمل تدعو أو توحي بمخالفة الآداب العامة وشارك في الرقابة

وكانت السفارة الأميركية في الكويت نشرت على حسابيها على منصتي إنستغرام وتويتر صورة تظهر علم قوس قزح وذلك بمناسبة بداية شهر يونيو المخصص للاحتفال بمجتمع الميم.

وتضمنت المنشورات أيضا مقتطفات من تصريحات سابقة للرئيس الأميركي جو بايدن يقول فيها “يستحق كل الناس الاحترام والكرامة والقدرة على العيش دون خوف بغض النظر عمن هم أو من يحبون”.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، ردا على ذلك، أنها استدعت القائم بالأعمال بالإنابة جيم هوليستايدر “على خلفية نشر السفارة في حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي “إشارات وتغريدات تدعم المثلية”.

وبحسب بيان الوزارة، فقد سلم مساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين بالإنابة نواف عبد اللطيف الأحمد المسؤول الأميركي “مذكرة تؤكد رفض دولة الكويت لما تم نشره وتشدد على ضرورة احترام السفارة للقوانين والنظم السارية في دولة الكويت والالتزام بعدم نشر مثل تلك التغريدات التزاما بما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961”.

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‫2 تعليقات

  1. يجب على جميع العرب والمسلمين وعقلاء العالم ان يوقفوا هذا الوباء الذي يهدد بزوال البشرية بجد قبل استفحال الظاهرة

  2. أسأل الله أن يزيل هذا الوباء.
    ابناء الوطن في خطر.
    المغاربة فيها النخوة.
    جل الدول العربية تحارب هذا الاحتراق الخطير والدولة ديالنا لا تمانع في إنتشار هذا الوباء وسط اولادنا وبناتها.
    المغرب مستهدف:الشدود الجنسي، دعاة إسقاط أحكام كتاب الله،…افين غاديين؟؟؟؟؟

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