حزب الحصان يطرد هؤلاء من جميع هياكله وتنظيماته

هبة بريس _ الرباط

قرر حزب الاتحاد الدستوري، أمس السبت إقالة ثلاثة أعضاء من المجلس الوطني للحزب، بسبب التصرفات اللامسؤولة والخروقات والإختلالات السافرة التي صدرت منهم، والتشويش الممنهج.

وذكر بلاغ لحزب الحصان، توصلت هبة بريس بنسخة منه ، أنه “بناء على قرار اللجنة الوطنية للتحكيم والتأديب، تقرر إقالة كل من الداه عمر وأمين بوشعيب وأحمد بويدرة، وذلك على إثر التصرفات اللامسؤولة والخروقات والإختلالات السافرة التي صدرت منهم؛ والتشويش الممنهج، وبعد تتبع دقيق لهذه الممارسات التي لم تكن يوما من شيم وأخلاق مناضلات ومناضلي الاتحاد الدستوري.

وأضاف البلاغ، “فقد صادق المكتب السياسي في اجتماعه أمس السبت، وبأغلبه أعضائه على قرار اللجنة، بإقالتهم نهائيا من الحزب ومن جميع هياكله وتنظيماته، ابتداء من تاريخ إصدار هذا البلاغ”.

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