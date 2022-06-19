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أوكرانيا تقرر حظر الموسيقى والكتب الروسية

2022-06-19 / 13:48
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هبة بريس _ وكالات

قال البرلماني الأوكراني جيليزنياك، إن برلمان البلاد صوت لصالح حظر استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر والموسيقى من روسيا وبيلاروس.

وكتب جيليزنياك، على قناته في تيليغرام: “حظر البرلمان استيراد وتوزيع الكتب ومنتجات النشر الأخرى من روسيا وبيلاروس ومن أراضي أوكرانيا المحتلة مؤقتا”.

في وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن السلطات الأوكرانية تنتهج سياسة شرسة لإزالة كل ما هو روسي وإجبار السكان قسرا على التخلي عن ذلك.

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