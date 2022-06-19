مديرية الضرائب تؤكد إستخلاص ضريبة TVA في ظروف عادية

هبة بريس _ الرباط

أكدت المديرية العامة للضرائب أن إستخلاص الضريبة على القيمة المضافة يتم في ظروف عادية ووفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل

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و شددت ذات المديرية في بلاغ توصلت هبة بريس بنسخة منه ، على أن ما يروج غير السالف ذكره مجرد إفتراءات كاذبة.

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