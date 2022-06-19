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مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

2022-06-19 / 12:34
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هبة بريس _ وكالات

أفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية بمقتل عامل، اليوم (الأحد)، برصاص قوات إسرائيلية قرب الجدار الفاصل جنوب قلقيلية.

وذكرت الوكالة أن القوات أطلقت النار عليه «أثناء محاولته الدخول عبر بوابة جلجولية»، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

على الجانب الآخر، ذكر الجيش الإسرائيلي أنه تم إطلاق النار على فلسطيني بعد محاولته إلحاق ضرر بالجدار، وفقاً لما نقله موقع «واي نت» الإسرائيلي

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تعليق واحد

  1. اللهم ارحمه و اجعله من الشهداء الذين يدافعون عن اوطانهم ضد الاحتلال و قتلة الاطفال و الرضع و الخونة

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