الصورة تعبيرية

الصيف ..هل وفرت وزارة الصحة أمصال لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.؟

2022-06-19 / 11:30
21
هبة بريس _ الرباط

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد معاناة سكان المناطق النائية بالمغرب، بسبب تزايد حالات الإصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي مما يخلق حالة من الذعر والرعب في صفوف الأهالي، خوفا من فقدان فلذات أكبداهم جراء لسعة عقرب أو لدغة ثعبان،

وفي هذا اباب ساءل نبيل الدخش، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول مدى جاهزية وزارته للتعامل مع لسعات العقارب ولذغات الأفاعي

وقال البرلماني عن الفريق الحركي أن “العديد من المستشفيات الإقليمية بمختلف مناطق المملكة تعاني من خصاص كبير على مستوى الأمصال المقاومة لسم الأفاعي وغيرها من الحشرات السامة، الأمر الذي يتسبب في وفاة العديد من المواطنين خاصة بالعالم القروي سيما في ظل قلة وسائل الإسعاف”.

وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها لتوفير الأمصال المقاومة للدغات الأفاعي والعقارب وباقي الحيوانات والحشرات السامة”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..سيارة أجرة تصدم شخصا وتلوذ بالفرار

طنجة ..سيارة أجرة تصدم شخصا وتلوذ بالفرار

2022-06-19 / 19:19
Photo of تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

2022-06-19 / 18:48
Photo of طب الأطفال.. وزارة الصحة منكبة على تحيين القائمة الوطنية للأدوية الاساسية

طب الأطفال.. وزارة الصحة منكبة على تحيين القائمة الوطنية…

2022-06-19 / 16:55
Photo of تارودانت : توزيع دراجات هوائية للفتيات من أجل التمدرس ومواجهة الهدر المدرسي

تارودانت : توزيع دراجات هوائية للفتيات من أجل التمدرس…

2022-06-19 / 16:51
Photo of عامل إفران يتفقد حجم خسائر طريق بعين اللوح بسبب عاصفة رعدية

عامل إفران يتفقد حجم خسائر طريق بعين اللوح بسبب…

2022-06-19 / 15:54
Photo of مطالب للنيابةالعامة بالتحقيق في مزاعم حمل نزيلات بخيرية عين عتيق

مطالب للنيابةالعامة بالتحقيق في مزاعم حمل نزيلات بخيرية عين…

2022-06-19 / 15:20
Photo of إنزكان : شركات شبابية مهددة بالافلاس بعد تأخر البلدية أداء مستحقاتها

إنزكان : شركات شبابية مهددة بالافلاس بعد تأخر البلدية…

2022-06-19 / 13:41
Photo of جامعة المخابز والحلويات : لن نرفع سعر الخبز المدعم

جامعة المخابز والحلويات : لن نرفع سعر الخبز المدعم

2022-06-19 / 10:24
Photo of ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

2022-06-19 / 09:17
Photo of طقس ..جو حار في توقعات اليوم الأحد

طقس ..جو حار في توقعات اليوم الأحد

2022-06-19 / 09:05

‫21 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق