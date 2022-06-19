الصورة تعبيرية

الصيف ..هل وفرت وزارة الصحة أمصال لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.؟

2022-06-19 / 11:30
21
هبة بريس _ الرباط

مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد معاناة سكان المناطق النائية بالمغرب، بسبب تزايد حالات الإصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي مما يخلق حالة من الذعر والرعب في صفوف الأهالي، خوفا من فقدان فلذات أكبداهم جراء لسعة عقرب أو لدغة ثعبان،

وفي هذا اباب ساءل نبيل الدخش، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول مدى جاهزية وزارته للتعامل مع لسعات العقارب ولذغات الأفاعي

وقال البرلماني عن الفريق الحركي أن “العديد من المستشفيات الإقليمية بمختلف مناطق المملكة تعاني من خصاص كبير على مستوى الأمصال المقاومة لسم الأفاعي وغيرها من الحشرات السامة، الأمر الذي يتسبب في وفاة العديد من المواطنين خاصة بالعالم القروي سيما في ظل قلة وسائل الإسعاف”.

وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها لتوفير الأمصال المقاومة للدغات الأفاعي والعقارب وباقي الحيوانات والحشرات السامة”.

ما رأيك؟
المجموع 5 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة ..سيارة أجرة تصدم شخصا وتلوذ بالفرار

طنجة ..سيارة أجرة تصدم شخصا وتلوذ بالفرار

2022-06-19 / 19:19
Photo of تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

تسجيل 1258 إصابة جديدة بكورونا وحالة وفاة واحدة

2022-06-19 / 18:48
Photo of طب الأطفال.. وزارة الصحة منكبة على تحيين القائمة الوطنية للأدوية الاساسية

طب الأطفال.. وزارة الصحة منكبة على تحيين القائمة الوطنية…

2022-06-19 / 16:55
Photo of تارودانت : توزيع دراجات هوائية للفتيات من أجل التمدرس ومواجهة الهدر المدرسي

تارودانت : توزيع دراجات هوائية للفتيات من أجل التمدرس…

2022-06-19 / 16:51
Photo of عامل إفران يتفقد حجم خسائر طريق بعين اللوح بسبب عاصفة رعدية

عامل إفران يتفقد حجم خسائر طريق بعين اللوح بسبب…

2022-06-19 / 15:54
Photo of مطالب للنيابةالعامة بالتحقيق في مزاعم حمل نزيلات بخيرية عين عتيق

مطالب للنيابةالعامة بالتحقيق في مزاعم حمل نزيلات بخيرية عين…

2022-06-19 / 15:20
Photo of إنزكان : شركات شبابية مهددة بالافلاس بعد تأخر البلدية أداء مستحقاتها

إنزكان : شركات شبابية مهددة بالافلاس بعد تأخر البلدية…

2022-06-19 / 13:41
Photo of جامعة المخابز والحلويات : لن نرفع سعر الخبز المدعم

جامعة المخابز والحلويات : لن نرفع سعر الخبز المدعم

2022-06-19 / 10:24
Photo of ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

2022-06-19 / 09:17
Photo of طقس ..جو حار في توقعات اليوم الأحد

طقس ..جو حار في توقعات اليوم الأحد

2022-06-19 / 09:05

‫21 تعليقات

  2. سنويا يموت مئات الاشخاص بلدغات العقارب وسم الحيات يجب توفير مضاداتها في المستشفيات..

  3. الفلاحين وسكان القرى تراجعوا عن تربية القطط والدجاج وهذا خطأ فادح حيث أن الدجاج والقطط يقضيان على الحشرات السامة ولم يع المواطن البدوي دورها في تنقية البيئة.
    إضافة إلى هذا فالسكن ينبغي أن تتم فيه مراجعة شاملة للشقوق و والفتيات الغير المبسطة وتمليسها..

  4. قلة الإمكانيات في المستشفيات تعجل بموت كل من تعرض بلدغات او سم الحيات والعقاب..

  5. انا شخصيا انصح بتربية القنافذ في المنازل والديك الرومي والحبشي حيث انه الدواء الفعال للقضاء على هذه الكائنات السامة ..

  6. هذا غضب من الله علينا فقد اضعنا ديننا واصبحنا نتلذذ بأكل لحوم بعضنا البعض..

  7. سترك يارب اللهم لطفك ورحمتك بعبادك المسلمين الضعفاء تحتك ارحمهم برحمتك ..

  8. افقتار المستشفيات من مضادات السم ما يعرض حالات المواطنين وخصوصا الاطفال الى خطر كبير ..

  10. على وزارة الصحة ان تقوم بحملات في المناطق القروية خاصة للقضاء على العقارب ..

  11. ربنا لاتاخذنا بما فعل السفهاء منا وانت ارحم الراحمين يارب العالمين ..

  12. عيان ابسط التجهيزات في المستوصفات والمستشفيات اين دور وزارة الصحة والحكومة سوى ترك المواطن يموت..

  13. رغم كل الظروف وكل المعانات الحمد لله على نعمة وطني اللهم احفظ ملكنا والعب المغربي ..

  15. لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عجل بالشفاء للجميعالشعب في محنة أين تذهب الأموال والميزانيات المخصصة لوزارة الصحة ….

  18. نتمنى ان تكون هناك بادرة لتربية العقارب والافاعي لتوفير الامصال في المستشفيات..

  20. على وزارة الصحة ان تقوم بحملة وطنية للقضاء على الحشرات الضارة وكدا الثدييات بالأدوية والمبيعات ..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق