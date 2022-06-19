الصيف ..هل وفرت وزارة الصحة أمصال لسعات العقارب ولدغات الأفاعي.؟
مع حلول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، تزداد معاناة سكان المناطق النائية بالمغرب، بسبب تزايد حالات الإصابات بلسعات العقارب ولدغات الأفاعي مما يخلق حالة من الذعر والرعب في صفوف الأهالي، خوفا من فقدان فلذات أكبداهم جراء لسعة عقرب أو لدغة ثعبان،
وفي هذا اباب ساءل نبيل الدخش، البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، حول مدى جاهزية وزارته للتعامل مع لسعات العقارب ولذغات الأفاعي
وقال البرلماني عن الفريق الحركي أن “العديد من المستشفيات الإقليمية بمختلف مناطق المملكة تعاني من خصاص كبير على مستوى الأمصال المقاومة لسم الأفاعي وغيرها من الحشرات السامة، الأمر الذي يتسبب في وفاة العديد من المواطنين خاصة بالعالم القروي سيما في ظل قلة وسائل الإسعاف”.
وطالب النائب البرلماني الوزارة الوصية بالكشف عن “الإجراءات التي ستتخذها لتوفير الأمصال المقاومة للدغات الأفاعي والعقارب وباقي الحيوانات والحشرات السامة”.
21 تعليقات
هذه #البلاد_الكحلة تخاف علينا من كوفيد 19 لاغير.
سنويا يموت مئات الاشخاص بلدغات العقارب وسم الحيات يجب توفير مضاداتها في المستشفيات..
الفلاحين وسكان القرى تراجعوا عن تربية القطط والدجاج وهذا خطأ فادح حيث أن الدجاج والقطط يقضيان على الحشرات السامة ولم يع المواطن البدوي دورها في تنقية البيئة.
إضافة إلى هذا فالسكن ينبغي أن تتم فيه مراجعة شاملة للشقوق و والفتيات الغير المبسطة وتمليسها..
قلة الإمكانيات في المستشفيات تعجل بموت كل من تعرض بلدغات او سم الحيات والعقاب..
انا شخصيا انصح بتربية القنافذ في المنازل والديك الرومي والحبشي حيث انه الدواء الفعال للقضاء على هذه الكائنات السامة ..
هذا غضب من الله علينا فقد اضعنا ديننا واصبحنا نتلذذ بأكل لحوم بعضنا البعض..
سترك يارب اللهم لطفك ورحمتك بعبادك المسلمين الضعفاء تحتك ارحمهم برحمتك ..
افقتار المستشفيات من مضادات السم ما يعرض حالات المواطنين وخصوصا الاطفال الى خطر كبير ..
عندما تهمل السلطة ووزارة الصحة الشعب لا يكون خيار اخر سوى الموت .
على وزارة الصحة ان تقوم بحملات في المناطق القروية خاصة للقضاء على العقارب ..
ربنا لاتاخذنا بما فعل السفهاء منا وانت ارحم الراحمين يارب العالمين ..
عيان ابسط التجهيزات في المستوصفات والمستشفيات اين دور وزارة الصحة والحكومة سوى ترك المواطن يموت..
رغم كل الظروف وكل المعانات الحمد لله على نعمة وطني اللهم احفظ ملكنا والعب المغربي ..
لا حول ولا قوة الا بالله. نسأل الله السلامة والعافية لكل شخص .
لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم عجل بالشفاء للجميعالشعب في محنة أين تذهب الأموال والميزانيات المخصصة لوزارة الصحة ….
وزارة الصحة معنية بتوفير كل امصال المضادات لانها في خدمة الشعب ..
القطط هي الحل في البوادي تقضي على المخلوقات الضارة …
نتمنى ان تكون هناك بادرة لتربية العقارب والافاعي لتوفير الامصال في المستشفيات..
اللهم اكفينا شر هذه الكائنات ..
على وزارة الصحة ان تقوم بحملة وطنية للقضاء على الحشرات الضارة وكدا الثدييات بالأدوية والمبيعات ..