راشيد الطالبي العلمي

الطالبي العلمي: من لا يستطيع اتخاذ القرارات الكبرى لا يصلح أن يكون رئيسا للحكومة

2022-06-19 / 11:07
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هبة بريس _ الرباط

أكد راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي، امس السبت بمراكش، أن من لا يستطيع اتخاذ القرارات الكبرى لا يصلح أن يكون رئيسا للحكومة، مؤكدا أن لديه الثقة الكاملة في نجاح أخنوش في تدبيره للمرحلة.

و قال الطالبي العلمي في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة مراكش-آسفي، إن مسؤولية رئيس الحكومة، تقتضي أن يتخذ قرارات مهمة وإن كانت مؤلمة، لكنها في نفس الوقت تحمل استفادة لكل المغاربة

واشار أن الاستثمارات العمومية تستمر لأجيال، مردفا: “ما يقال ونسمعه ليس صحيحا، الحكومة تقوم بدورها.. ويجب أن لا نرهن بلادنا، أكيد هناك ارتفاع الأسعار وهذا راجع لأزمة عالمية، ولكن الحكومة تقوم بدورها ومجهوداتها لكن في حدود عدم رهن بلادنا، وأن نسلم سيادتنا لطرف آخر”.

ودائما في إطار القرارات والاختيارات الصعبة والكبرى، يضيف عضو المكتب السياسي قائلا: “من لا يستطيع أن يتخذ مثل هذه القرارات لا يصلح أن يكون رئيسا للحكومة، لي كيجي ويتعامل مع اليومي بشكل تحت الضغط، راه ما غاديش يوصل وما غادي يوصل بلادو”.

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‫3 تعليقات

  1. مؤلمة ومفيدة في آن واحد من تعابير حول المعمل اللي طرد العمال دون تمكينهم من مستحقاتهم.

  2. ومن لا يوفي بوعوده فهو خائن للشعب والوطن وخاصة هو جبان.
    كيفما خنت الشعب يمكنك ان تخون الوطن سيدي الدموقراطي.
    الحياة قصيرة والموت قريبة. تذكر سدي.

  3. الطالبي العلمي يقول: من لا يستطيع اتخاذ القرارات الكبرى لا يصلح أن يكون رئيسا للحكومة اذن قل لولي نعمتك اخنوش ان يرحل ويجر امثالك معه.

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