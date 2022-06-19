دولة عربية تعلن قبول البطاقة المصرفية الروسية “مير”

هبة بريس _ وكالات

أعلن سفير مملكة البحرين لدى روسيا، أحمد عبد الرحمن الساعاتي، أن بلاده تخطط لتفعيل العمل بنظام دفع “مير” الروسي في المستقبل القريب.

تصريحات سفير البحرين جاءت على هامش مشاركته في منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، في لقاء جمعه مع راضي كبيروف رئيس جمهورية باشكورتوستان الروسية.

وبحسب ما نقل موقع “آر بي كا” الروسي، قال السفير: “في البحرين، سنقوم قريبا بإدخال نظام الدفع الروسي “مير” في الخدمات المصرفية مما سيسمح للسياح من بلدك بالشعور بالراحة بالتعامل معنا بشكل مريح وآمن”.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلن سفير تايلاند إن بلاده تجري محادثات مع روسيا لإدخال نظام “مير” الروسي في المدن السياحية داخل البلاد.

يذكر أن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك كان قد صرح في وقت سابق أن روسيا وتركيا اتفقتا على أن تمتلك الفنادق التركية أجهزة صراف آلي تقبل البطاقات من نظام الدفع الروسي. وقال: “ناقشنا أيضا إمكانية السداد بالروبل الروسي أو الليرة التركية، وتشغيل بطاقة مير في الفنادق في جمهورية تركيا”.

و”مير” هي بطاقة مصرفية روسية تعمل بواسطة منظومة دفع وطنية، أطلقت في عام 2014 بعدما واجهت عدد من المصارف الروسية مشكلات بسبب العقوبات الغربية المفروضة ضد موسكو، والبطاقة معتمدة حاليا في 10 دول هي تركيا وفيتنام وأرمينيا وأوزبكستان وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان وأوسيتيا الجنوبية وأبخازيا.

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