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جامعة المخابز والحلويات : لن نرفع سعر الخبز المدعم

2022-06-19 / 10:24
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هبة بريس _ الرباط

قالت الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب، إن سعر الخبز العادي المدعم، لم يتم تحريره، حيث مازال في حدود 1.20 درهم.

جاء ذلك في بلاغ للجامعة عممته مساء أمس السبت ، بعد صدور بلاغ في اليوم نفسه عن الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، تؤكد فيه “تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم”.

ونفت الفيدرالية، التي تأسست في 2017، وجود أي اتفاق بين الحكومة والمخابز والمطاحن من أجل الحفاظ على سعر الخبز في 1.20 درهم.

واعتبرت، الجامعة الوطنية للمخابز والحلويات بالمغرب في بلاغها، ثمن الخبز المنتج في المخابز بكافة أنواعه محرر طبقا لقانون حرية الأسعار والمنافسة، الذي ينص على تحرير الأسعار بربطها بتكلفة عوامل الإنتاج.

وأضافت أنه يستثنى من ذلك الخبز العادي المحدد ثمنه في 1.20 درهم للخبز الواحدة، طبقا للاتفاق الذي يربط بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن والجامعة الوطنية للمخابز والحلويات منذ 2008.

وأشارت إلى أن تحديد ذلك السعر عند ذلك المستوى يتم بدعم من الدولة للمطاحن، في حال غلاء القمح المستورد، من أجل تغطية تكلفة إنتاج الدقيق الممتاز الموجه لصنع الخبز العادي، لكي لا يتعدى ثمنه عند التسلم للمخابز 350 درهم للقنطار.

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‫21 تعليقات

  1. هكذا الأمور أصبحت واضحة، الخبز الذي هو قوت المواطن المغربي في غالبيته العظمة والذي يريده عاهل البلاد حفظه الله أن يصل لكل رعاياه يجب أن يضل في سعره المحدد، و ما دون ذلك تبقى المسألة اختيارية.
    هناك فقط شيء مهم هو الحفاظ على جودة هذا الخبز المدعم وزنا و مضمونا

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