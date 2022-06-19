الصورة تعبيرية

ترتيب الدول العربية على “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022

2022-06-19 / 09:17
1
هبة بريس _ الرباط

أصدر معهد السلام والاقتصاد العالمي “مؤشر السلام العالمي لعام 2022” حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى عربيا، بعد أن حلت في المرتبة 23 عالميا من بين 163 دولة.

وقال التقرير إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تبقى “الأقل” في مؤشر السلام في العالم للعام السابع على التوالي، رغم تحسن بعض المؤشرات بشكل طفيف.

وكشفت نتائج المؤشر تحسن النتائج الإجمالية في 12 دولة من بين 20 دولة في المنطقة، فيما سجلت ثمانية دول تدهورا في مؤشر السلام.

وجاء اليمن في ذيل قائمة الدول، ليصبح الأقل بمؤشر السلام في الشرق الأوسط وحتى في العالم، ويحل مكان سوريا التي كانت في تلك المرتبة منذ 2014.

كما شهد السودان أكبر تدهور في مؤشر السلام في المنطقة، واحتل رابع أقل مرتبة بمؤشر السلام بعدما شهد تدهورا في جميع المجالات، فيما تحسنت المؤشرات في ليبيا بعد هدوء نسبي خلال الفترة الماضية، ولكنها تبقى من الدول الأقل على مؤشر السلام العالمي.

وتاليا ترتيب الدول العربية وفق “مؤشر السلام العالمي” لعام 2022:

قطر: في المرتبة 1 عربيا، و23 عالميا

الكويت: في المرتبة 2 عربيا، و39 عالميا

الأردن: في المرتبة 3 عربيا، و57 عالميا

الإمارات: في المرتبة 4 عربيا، و60 عالميا

عُمان: في المرتبة 5 عربيا، و64 عالميا

المغرب: في المرتبة 6 عربيا، و74 عالميا

تونس: في المرتبة 7 عربيا، و85 عالميا

البحرين: في المرتبة 8 عربيا، و99 عالميا

الجزائر: في المرتبة 9 عربيا، و109 عالميا

السعودية: في المرتبة 10 عربيا، و119 عالميا

مصر: في المرتبة 11 عربيا، و126 عالميا

الأراضي الفلسطينية: في المرتبة 12 عربيا، و133 عالميا

لبنان: في المرتبة 13 عربيا، و138 عالميا

ليبيا: في المرتبة 14 عربيا، و151 عالميا

السودان: في المرتبة 15 عربيا، و154 عالميا

العراق: في المرتبة 16 عربيا، و157 عالميا

سوريا: في المرتبة 17 عربيا، و161 عالميا

اليمن: في المرتبة 18 عربيا، و162 عالميا

ما رأيك؟
المجموع 9 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of موزعو الغاز في المغرب يعلنون خوض إضراب عن العمل

موزعو الغاز في المغرب يعلنون خوض إضراب عن العمل

2022-06-20 / 15:45
Photo of عيد الأضحى.. العرض من الأغنام والماعز يغطي الطلب بكثير

عيد الأضحى.. العرض من الأغنام والماعز يغطي الطلب بكثير

2022-06-20 / 14:56
Photo of مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني تطلق برنامج المخيمات الصيفية

مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأمن الوطني تطلق برنامج المخيمات الصيفية

2022-06-20 / 14:27
Photo of مع اقتراب العيد.. الكسابة يشتكون: “تزادت علينا حتال ألف درهم في الحولي”

مع اقتراب العيد.. الكسابة يشتكون: “تزادت علينا حتال ألف…

2022-06-20 / 13:56
Photo of أكادير: مهنيو “جيتسكي” يطالبون لجنة تفتيش مركزية لمديرية التجهيز

أكادير: مهنيو “جيتسكي” يطالبون لجنة تفتيش مركزية لمديرية التجهيز

2022-06-20 / 12:39
Photo of عيد الأضحى.. ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز

عيد الأضحى.. ترقيم 6 ملايين رأس من الأغنام والماعز

2022-06-20 / 11:59
Photo of عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي المصالح الخارجية بالدار البيضاء

عقد لقاءات تشاورية مع ممثلي المصالح الخارجية بالدار البيضاء

2022-06-20 / 11:25
Photo of البيضاء.. اعتقال نيجيري متورط في تنظيم الهجرة السرية والاتجار في البشر

البيضاء.. اعتقال نيجيري متورط في تنظيم الهجرة السرية والاتجار…

2022-06-20 / 11:15
Photo of هل ستشدد الدولة قيود كورونا خلال الصيف? البروفيسور الإبراهيمي يجيب

هل ستشدد الدولة قيود كورونا خلال الصيف? البروفيسور الإبراهيمي…

2022-06-20 / 10:31
Photo of عاصفة رعدية بإفران .. والسلطات تحصي حجم الخسائر

عاصفة رعدية بإفران .. والسلطات تحصي حجم الخسائر

2022-06-20 / 09:48

تعليق واحد

  1. لا يشرفنا هذا الترتيب حتى ان جاء المغرب في المرتبة الاولى..لاحظوا شكل الصليب على الصورة فكما تعلمون للصليب عدة اشكال

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق