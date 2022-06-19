طقس ..جو حار في توقعات اليوم الأحد

2022-06-19 / 09:05
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هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم غد الأحد، أن تتميز الحالة الجوية، عامة، بطقس حار نسبيا إلى حار فوق عدد من مناطق البلاد، بما في ذلك منطقة سوس والمناطق الموجودة غرب الأطلس والمنطقة الشرقية وداخل الأقاليم الجنوبية.

كما تتوقع المديرية نزول زخات مطرية رعدية محلية فوق مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية-الشرقية، والمنطقة الشرقية، وشرق كل من الريف والسايس، وفوق هضاب الفوسفاط.

وستهم سحب مدارية آتية من الجنوب ومصحوبة بزخات مطرية ورعد فوق أقصى جنوب البلاد، فضلا عن تشكل كتل ضبابية بالقرب من بعض سواحل المحيط الأطلسي.

كما يرتقب تناثر حبات من الغبار فوق بعض الجهات الداخلية للأقاليم الجنوبية، مع تسجيل رياح قوية نوعا ما بالأقاليم الجنوبية والسواحل الوسطى

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 21 و 26 درجة بالمنطقة الشرقية والسايس والسهول الموجود غرب الأطلس والريف، وما بين 27 و30 درجة بالجنوب-الشرقي وبالمناطق الشرقية للأقاليم الجنوبية، في حين ستكون ما بين 16 و22 درجة بباقي جهات المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستكون في انخفاض فوق معظم أرجاء البلاد.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج شمال الجرف وأيضا ما بين طرفاية والعيون، وهائجا بباقي السواحل

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