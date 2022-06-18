40 جريحا في اصطدام جانبي بين حافلة للنقل العمومي وسيارة ضواحي ورزازات

هبة بريس – ورزازات

أصيب 40 شخصا بجروح، مساء اليوم السبت 18 يونيو الجاري إثر اصطدام جانبي بين حافلة لنقل المسافرين وسيارة خاصة على الطريق الوطنية رقم 10 الرابطة بين ورزازات والرشيدية، وبالضبط على مستوى كشايت بين ورزازات وسكورة .



وقال مصدر مطلع ل”هبة بريس” ان معظم الجرحى إصابتهم خفيفة باستثناء 04 حالات جروحهم متفاوتة الخطورة .

الحادث استنفر السلطات المحلية وكان التدخل سريعا حيث حضر للتو إلى عين المكان عامل الاقليم والدرك الملكي وسيارات الاسعاف، التي نقلت الجرحى الى مستعجلات المستشفى الإقليمي سيدي حساين بن ناصر بمدينة ورزازات .

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