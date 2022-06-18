صفرو.. مصرع رضيع اختناقا داخل “بانيو” مملوء بالماء

ع محياوي _ هبة بريس

لقي طفل يبلغ من العمر حوالي سنتين، اليوم السبت ، مصرعه اختناقا داخل إناء بلاستيكي مملوء بالماء (بانيو) بمنزل والديه بمدينة صفرو.

ووفقا لمصدر ” هبة بريس ” فان أم الطفل كانت قد وضعت رضيعها داخل الإناء المملوء بالماء للتخفيف عنه من شدة الحرارة، وفي غفلة منها تحول إلى جثة هامدة بسبب اختناقه وغرقه وسط الإناء.

وأوضح ذات المصدر ، أنه فور اكتشاف الام تعرض رضيعها لهذا الحادث، بادرت إلى نقله صوب المستشفى الإقليمي محمد الخامس بصفرو من أجل إنقاذ حياته، إلا أنه وبعد فحصه تبين على أنه لفظ أنفاسه الاخيرة .

وقد فتحت المصالح الأمنية بمدينة صفرو تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث، بتعليمات من النيابة العامة المختصة بالمدينة.

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