فيلم يهدف لهدم المجتمع المغربي يثير استياء رجالات هذا الوطن

هبة بريس - الدار البيضاء

رفض عدد من الفاعلين الحقوقيين والجمعويين بالمغرب، عرض فيلم موجه للأطفال ومشجع على المثلية الجنسية، والذي مقرراً عرضه بمجموعة من القاعات السينمائية في كل من الدار البيضاء والرباط ومراكش.

واستنكرت عريضة موقعة من طرف عدد كبير من الفاعليين، هذا الفعل الشنيع داعية الجهات الرسمية بما فيها جميع مؤسسات الدولة المغربية، بوقف هذا العبث الذي يرمي إلى إفساد فلذات أكباد المغاربة والمسلمين ومسخ دينهم والإجهاز على ما تبقى من مروءتهم وأخلاقهم.

ودعا الموقعون على هذه العريضة كل الغيورين من أحرار وحرائر الشعب المغربي المسلم، المعتز بدينه والمتشبث بأخلاقه وقيمه، إلى التصدي لكل المخططات الرامية إلى هدم صروح الأسر المغربية وإلى استهداف أبنائها وبناتها، خاصة بعد تطبيع الجهات الرسمية مع الكيان الصهيوني الذي يقف خلف هذه الظواهر ويشجع عليها.

هذا ويشكل عرض هذا الفيلم الذي منع في عدد كبير من الدول العربية والإسلامية، وصمة عار على الدولة المغربية التي اكتفت بالصمت والتفرج، كما أن عدم التدخل لمنعه، يشكل اتهاما خطيرا ومباشرا لضرب الدين الاسلامي وهدم بنية المجتمع المغربي المسلم، وتفكيكاً لمؤسسة الأسرة، الأخيرة التي كانت تحظى بتقديس خاص من طرف المغفور له الحسن الثاني، الذي رفض كل الدعوات لإباحة الجنس والرذيلة .

وكما هو مشهود للحسن الثاني مقولته الشهيرة التي وردت في كتاب “ذاكرة ملك” الصفحة 147، ما يلي: “إذا كان المقصود بالحداثة، القضاء على مفهوم الأسرة، وعلى روح الواجب إزاء الأسرة، والسماح بالمعاشرة الحرة بين الرجل والمرأة والإباحية عن طريق اللباس، مما يخدش مشاعر الناس….إذا كان هذا هو المقصود بالحداثة، فإني أفضل أن يعتبر المغرب بلدا يعيش في عهد القرون الوسطى على أن يكون حديثا”.

فإذا كان موقف الحسن الثاني رحمه الله، بهذه الحدة من الإباحة الجنسية بين الرجل والمرأة فكيف كان سيكون موقفه الآن من المثلية الجنسية ومحاولة تيارات خطيرة وغريبة على المجتمع تلبيسها لباس الحرية والحداثة لهدم وطن المقاومين وأولياء الله الصالحين ؟ أوقفوا هذا العبث ….

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