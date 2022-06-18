ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس للاطمئنان على صحته
هبة بريس - الرباط
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، مع الملك محمد السادس للاطمئنان على صحته .
واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية ، كما عبر الملك محمد السادس عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
وكان الطبيب الشخصي للملك محمد السادس ، البروفيسور الحسن بليمني ، قد اعلن في وقت سابق اصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون أعراض.
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2 تعليقات
الحكام الجزائريون ،عسكريون ومدنيون الحاليون ،ما ينوون الاالشر للمغرب الملكي ولشعبه ،لان لهم مركب نقص مند افول الاستعمار الفرنسي سنة ١٩٦٢،ويرجع مركب نقصهم على انهم ماهم فرنسيون وماهم اعراب وما هم بربر،،، لدا يجدون ويعملون على المس بشخصية المغاربة الاقوى منهم شخصية وحضارة في كل الميادين وتركيب شخصيتهم على حساب المغاربة ،وسيطول هدا بتعليمهم تاريخ مزور وضعه البربري المزور المسمى ابوخروبة القسطنطيني …
واس دحل صحه الله ينصروا فى مسأله العلاقه بين الدولتين الحزائر والمعرب أصلا هداك التبون عادى يرحل بعد ولا كره فاحتراما للمواطنين الحزائريين وتحارتهم الحره لأن كمى سبق ودكر الله ينصروا هو الأول الحاكم الدستورى سرى المؤدى بالقسم أن الحدود بين المملكه المعربيه والحزائر يحب أن تفتح لمحلس قصاء حكومه الدوله فى الوقت الحالى أى كلمته يحب أن تسمع لأن الوطن سبيل النصر والحريه وميزان العداله لعمليه العلميه السريه عبور مرحبا لعبد الحق حيام بالداحله للتحاره والصناعه التقليديه العصريه والفلاحه والصيد البحرى الحره لأن الدولتين عندهما تاريح عى رواح زور والهويه مزوره لوقف التنفيد بالمحان لوسط الميدان والدعاء له بالصحه والعافيه يارب العالمين هن نساء دوله المعيّنه ممتنعه عن الإمضاء متفرده الدرهم ب10 فى100 مفهومه وواضحه بكل صعوبه لنتحد صد الحاجه رمصان والإحتفاط