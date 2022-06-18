ولي العهد السعودي يجري اتصالا هاتفيا مع الملك محمد السادس للاطمئنان على صحته
هبة بريس - الرباط
أجرى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالا هاتفيا، اليوم، مع الملك محمد السادس للاطمئنان على صحته .
واطمأن ولي العهد خلال الاتصال، على صحة جلالة الملك محمد السادس، متمنيا له دوام الصحة والعافية ، كما عبر الملك محمد السادس عن شكره لولي العهد على مشاعره الأخوية الطيبة.
وكان الطبيب الشخصي للملك محمد السادس ، البروفيسور الحسن بليمني ، قد اعلن في وقت سابق اصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا دون أعراض.
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