أزيد من 93 ألف مترشحا ومترشحة للامتحانين الجهوي والوطني لنيل البكالوريا بجهة الشمال

هبة بريس - و م ع

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أن امتحانات نيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2022 قد انطلقت بإجراء الامتحان الجهوي الموحد الخاص بالمترشحات والمترشحين الأحرار يومي 13 و 14 يونيو 2022 بتعبئة 91 مركزا للامتحان بالمديريات الثمانية للجهة.

كما أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة 2022، التي ستجرى ما بين 20 و 24 يونيو 2022، قد بلغ 50 ألف و 175 مترشحة ومترشحا ، بنسب تطور بلغت 7 في المائة مقارنة بالسنة الماضية. وأوضح البلاغ أن عدد الممدرسين بلغ 33 ألف و 206 مترشحة ومترشحا، منهم 31 ألف و 198 بالتعليم العمومي ،بنسبة 62.18 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين ، و ألفان و 236 مترشحة ومترشحا بالتعليم الخصوصي، بما يمثل 4.46 في المائة من مجموع المترشحين. وناهزت نسبة الإناث 53,78 في المائة من مجموع المترشحين، في حين مثلت نسبة الأحرار الذين بلغ عددهم 16 ألف و969 مترشحة ومترشحا، 33.82 في المائة من مجموع المترشحين. وقد بلغ عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية 27 ألف و 351 خلال الدورة الحالية، لتصل النسبة إلى 54.51 في المائة من مجموع المترشحات والمترشحين للامتحان الوطني للسنة الثانية بكالوريا برسم هذه الدورة. و بلغ عدد المترشحات والمترشحين بالمسالك الأدبية والأصيلة 22 ألف و824 مترشحة ومترشحا بنسبة 45.49 في المائة ، كما انتقل عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك المهنية إلى 677 خلال هذه السنة، موزعين على 07 مسالك. وبلغ عدد المترشحين بالمسالك الدولية (خيار فرنسية، خيار انجليزية) ومسار رياضة ودراسة 4 آلاف و 839.

وأبرز البلاغ أن المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة سيستفيدون من صيغ تكييف ظروف إجراء الاختبارات والتصحيح عند اجتيازهم للامتحان الوطني الموحد للبكالوريا برسم هذه الدورة وعددهم 76. مع الإشارة إلى اعتماد الاختبارات المكيفة بالنسبة لـ 16 مترشحا ومترشحة معنيين بهذا الإجراء.

وتم إجراء الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا الخاص بالممدرسين ،وعددهم 43 ألف و623 ، يومي 15 و16 يونيو الجاري بالنسبة لمترشحي القطب العلمي والتقني والمهني وعددهم 24 ألفا و307 ، في حين اجتاز تلميذات وتلاميذ قطب الآداب والتعليم الأصيل وعددهم 19316 الامتحان الجهوي الخاص بهم يومي 17و 18 يونيو 2022 ، موزعين على 171 مركزا للامتحان بالقطب العلمي و151 مركزا بالقطب الأدبي.

ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه الاختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت الأكاديمية على تعبئة 21 عضوا بالفريق الرسمي للطبع والاستنساخ ، و05 أعضاء احتياطين، و9 آلاف و251 مكلفا بالحراسة ، وألفان و810 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين.

وتجرى امتحانات البكالوريا لهذه الدورة في ظل حالة الطوارئ الصحية التي يعرفها المغرب للحد من تفشي جائحة كورونا “كوفيد 19”.

ومن أجل تأمين إجرائها في ظروف تضمن حماية وسلامة المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية وكل المتدخلين فيها، فقد تم تأهيل 245 مركزا لإجراء هذه الامتحانات بمختلف المديريات الإقليمية بالجهة ، كما تم تخصيص 3 مراكز للامتحان بمؤسسات إصلاحية سجنية، يجري الاختبارات فيها 39 مترشحا ومترشحة، فضلا عن تخصيص 14 مركزا للتصحيح بمختلف المديريات الإقليمية. تضم أزيد من 290 قاعة.

ولضمان تدبير ناجع لهذا الاستحقاق، قامت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتحصين مختلف العمليات وتوفير الشروط الملائمة لإجراء امتحانات البكالوريا في ظروف عادية. وإذ تطلع الأكاديمية الرأي العام على هذه المعطيات، فإنها تتمنى النجاح والتوفيق لكافة المترشحات والمترشحين، كما تنوه بالعمل الجاد والمسؤول الذي تقوم به أسرة التربية والتكوين بالجهة بكل فئاتها وفعالياتها، وتعبر عن تثمينها لجهود الأسر والسلطات المحلية والأمنية والصحية وكافة المتدخلين في تحقيق إجراء اختبارات هذا الاستحقاق الوطني الهام في أحسن الظروف ولجهود وسائل الإعلام في مواكبة مختلف محطاته.

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