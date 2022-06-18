رصد شواهد “PCR “مزورة يستنفر الجمارك المغربية بمعبر سبتة
هبة بريس - الرباط
تمكنت المصالح الجمركية العاملة بالمعبر الحدودي لسبتة المحتلة، من ضبط مجموعة من شواهد اختبار تفاعل البوليمزار المتسلسل “pcr” المزورة والتي تستعمل لغرض الدخول الى الثغر المحتل .
وبحسب مصادر متطابقة فقد تتابعت حالات استعمال شهادات PCR مزورة من طرف العابرين مباشرة بعد استئناف عملية عبور الأشخاص بين المغرب والمدينتين المحتلتين .
وأطلقت عناصر الجمارك المغربية بمعبر سبتة المحتلة حملة للتحقق من حقيقة شواهد “pcr” ، حيث تفرض السلطات المغربية مراقبة صارمة على وثائق العابرين من والى سبتة المحتلة .
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