رصد شواهد “PCR “مزورة يستنفر الجمارك المغربية بمعبر سبتة

هبة بريس - الرباط

تمكنت المصالح الجمركية العاملة بالمعبر الحدودي لسبتة المحتلة، من ضبط مجموعة من شواهد اختبار تفاعل البوليمزار المتسلسل “pcr” المزورة والتي تستعمل لغرض الدخول الى الثغر المحتل .

وبحسب مصادر متطابقة فقد تتابعت حالات استعمال شهادات PCR مزورة من طرف العابرين مباشرة بعد استئناف عملية عبور الأشخاص بين المغرب والمدينتين المحتلتين .

وأطلقت عناصر الجمارك المغربية بمعبر سبتة المحتلة حملة للتحقق من حقيقة شواهد “pcr” ، حيث تفرض السلطات المغربية مراقبة صارمة على وثائق العابرين من والى سبتة المحتلة .

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