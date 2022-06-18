من مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان

قاعة للاستماع للأطفال ..مجلس “بوعياش” يطلق اسم “ريان” على فضاء خاص بمقره في الرباط (+ صور)

2022-06-18 / 19:23
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أطلق المجلس الوطني لحقوق الانسان، اسم الطفل ريان أورام على فضاء خاص بالاطفال بمقره بالعاصمة الرباط وذلك على هامش الدورة 8 للجمعية العامة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

وقرر المجلس احداث قاعة خاصة بالاستماع للاطفال تحمل اسم الطفل ريان، وذلك بمبادرة من رئيسة المجلس، آمنة بوعياش، والآلية الوطنية للتظلم الخاصة بضحايا انتهاكات حقوق الأطفال.

جدير بالذكر ان الطفل ريان كان قد سقط شهر فبراير الماضي عرضا في بئر جافة يبلغ ارتفاعها 32 مترا وضيقة في قرية إغران القريبة من مدينة شفشاون بشمال المملكة، وهي القضية التي هزت مشاعر العالم باسره .

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