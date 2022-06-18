صورة تعبيرية

لمواجهة غلاء المحروقات ..مغاربة يطلقون حملة “يوم بدون سيارات “

2022-06-18 / 18:47
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هبة بريس - متابعة

اطلق نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي ، “حملة يوم بدون سيارات ” كشكل احتجاحي ضد الارتفاع المهول في أسعار المحروقات .

واختارت الحملة يوم الأحد 19 يونيو كمناسبة لوقف استعمال السيارة في المدن الكبرى بالمغرب ، والاكتفاء بالترجل او الاستعانة بوسائل النقل العمومية الى جانب الدراجات الهوائية للتنقل داخل المدينة .

ولقيت الحملة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي في كل من تويتر و فيسبوك .

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‫3 تعليقات

  1. Cela fait 3 jours que je n’ai pas sorti ma voiture. C’est la seule façon de casser le nez aux spectateurs qui, par-dessus le marché, dirigent le pays. Mr akhanouche s’est sûrement reconnu.

  2. نعم انها فكرة جد حسنة يستفيذ منها المواطنون وتعطي اكلها يا حبذا لو كانت الفكرة لأكثر من يوم واحد

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