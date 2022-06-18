لمواجهة غلاء المحروقات ..مغاربة يطلقون حملة “يوم بدون سيارات “
هبة بريس - متابعة
اطلق نشطاء مغاربة بمواقع التواصل الاجتماعي ، “حملة يوم بدون سيارات ” كشكل احتجاحي ضد الارتفاع المهول في أسعار المحروقات .
واختارت الحملة يوم الأحد 19 يونيو كمناسبة لوقف استعمال السيارة في المدن الكبرى بالمغرب ، والاكتفاء بالترجل او الاستعانة بوسائل النقل العمومية الى جانب الدراجات الهوائية للتنقل داخل المدينة .
ولقيت الحملة تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الإجتماعي في كل من تويتر و فيسبوك .
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