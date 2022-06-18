بنكيران يستهجن “التشويشات” التي رافقت خبر اصابة الملك بفيروس كورونا

هبة بريس - الرباط

انتقد عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ما وصفها ب”التشويشات” التي رافقت خبر إصابة الملك محمد السادس بفيروس كورونا بدون أعراض بحسب ما أعلنه الحسن بليمني الطبيب الشخصي للملك .

وأضاف ابن كيران في لقاء للأمانة العامة للحزب، اليوم السبت، انه اتصل شخصيا بالقصر الملكي للاطمئنان على صحة الملك محمد السادس الذي يحظى بمكانة خاصة في قلوب المغاربة ، لافتا الى أن “صحة الملك بخير جراء إصابته بالفيروس اللعين بدون أعراض، وهناك توصية من طبيبه بأن يخلد إلى الراحة”.

واستهجن بنكيران بشدة ما قال أنها “تشويشات” رافقت خبر اصابة جلالة الملك بفيروس كورونا من طرف جهات مجهولة وغير موثوقة .

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