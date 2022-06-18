طنجة..إصابة عشريني في حريق مهول اندلع بسوق “كاساباراطا “(صور)

اس.بويعقوبي – هبة بريس

شب حريق مهول ، زوال اليوم السبت 18 يونيو ، بعدد من المحلات التجارية بسوق “كاساباراطا” بمدينة طنجة ، متسببا في حدوث خسائر مادية فادحة دون تسجيل أضرار بشرية .



وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد اندلعت الشرارة الاولى من النيران باحد المحلات التجارية قبل ان تنتقل الى متاجر مجاورة محدثتا حالة من الهلع والاستنفار داخل السوق الذي يصنف الاكبر من نوعه بشمال المملكة .

وسارعت عناصر الوقاية المدنية مسخرة امكانياتها للسيطرة على الحريق الذي تسبب في اصابة شخص في العشرينيات من العمر بجروح طفيفة تطلبت نقله الى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية .

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