طنجة..إصابة عشريني في حريق مهول اندلع بسوق “كاساباراطا “(صور)

2022-06-18 / 17:51
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اس.بويعقوبي – هبة بريس

شب حريق مهول ، زوال اليوم السبت 18 يونيو ، بعدد من المحلات التجارية بسوق “كاساباراطا” بمدينة طنجة ، متسببا في حدوث خسائر مادية فادحة دون تسجيل أضرار بشرية .

وبحسب المعطيات التي حصلت عليها “هبة بريس ” فقد اندلعت الشرارة الاولى من النيران باحد المحلات التجارية قبل ان تنتقل الى متاجر مجاورة محدثتا حالة من الهلع والاستنفار داخل السوق الذي يصنف الاكبر من نوعه بشمال المملكة .

وسارعت عناصر الوقاية المدنية مسخرة امكانياتها للسيطرة على الحريق الذي تسبب في اصابة شخص في العشرينيات من العمر بجروح طفيفة تطلبت نقله الى مستشفى محمد الخامس بطنجة لتلقي الاسعافات الضرورية .

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تعليق واحد

  1. انا و عدد كبير من عائلتي و اصدقاءي قاطعنا هذا السوق منذ مدة لانعدام ممرات واسعة تحترم المتبضعين. احتكاك الرجال بالنساء انعدام الأمان و النظافة و أشياء أخرى ككثرة الفراشة اجبرتنا على اتحاد هذا القرار.

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