فولوديمير زيلينسكي

أوكرانيا: زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بداية الحرب

2022-06-18 / 17:25
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هبة بريس - وكالات

أعلن مجلس الأمن الأوكراني اليوم السبت أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي تعرض لـ5 محاولات اغتيال منذ بدء الحرب.

وقام زيلينسكي الذي نادراً ما يتنقل خارج العاصمة منذ بدء الغزو الروسي، بزيارته الأولى لمدينة ميكولايف في جنوب أوكرانيا السبت.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الرئاسة الأوكرانية زيلينسكي وهو يتفقد مبنى سكنيًا متضررًا بشدة ويعقد اجتماعات مع مسؤولين محليين في مدينة ميكولايف الساحلية والصناعية التي لا تزال تحت السيطرة الأوكرانية لكنها قريبة من خيرسون التي يحتلها الروس.

ولا تزال المدينة هدفًا لموسكو لأنها تقع على الطريق المؤدي إلى أوديسا، أكبر ميناء في أوكرانيا.

وتأتي الزيارة غداة غارة روسية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في المدينة.

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تعليق واحد

  1. قليل على هده أوكرانيا المقصاه بسكل عامه الموقفه رمان الداعمه للإرهاب للبوليزاريو مريا فوق السلطه والسياده حره هن نساء الدوله لعبد الحق حيام الدرهم رمصان والإحتفاط الداحله

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