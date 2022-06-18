عقب انفصالها من زوجها .. الراقصة مايا بالدموع:” توحشت ولادي”
كشفت الراقصة مايا دبايش عبر بث مباشر بحسابها الرسمي بموقع انستقرام، عن معاناتها النفسية و العاطفية بسبب انفصالها عن زوجها.
و صرحت مايا أنها تخلت عن شهرتها في المغرب و التزاماتها المهنية مقابل بدء صفحة جديدة في بلد جديد مع الشخص الذي اختاره قلبها.
و في سياق متصل، أعربت الراقصة المغربية عن اشتياقها الكبير لأطفالها و كذا بلدها مشيرة أن استقرارها بالديار الأمريكية ليس بهدف حصولها على الإقامة و إنما من أجل ضمان مستقبلها و كذا مستقبل أطفالها.
و الجدير بالذكر أن الراقصة المغربية مايا فجرت أمس قنبلة من العيار الثقيل، حيث اتهمت زوجها بتصويرها و كذا تسجيل محادثاتها دون علمها، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تخص حياتهما الشخصية.
و يشار أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع خبر انفصال مايا و زوجها، اذ تم تداول الخبر على نطاق واسع من طرف الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.
4 تعليقات
ليست هناك فاءدة من وراء هذا الخبر،لا اعرف لماذا هب برس قامت بنشره
و الله باغي غير نعرف واش مابق ما ينشر عند هبةبريس حتى تنشر لنا هده التفاهات.
انحطاط المستوى الإعلامي الدي يرجى منه توعية الناس و الرقي بمستواهم المعرفي و الثقافي اتمنا ان تعيد هبة بريس النضر في نشر مثل هاده التفاهات و احترام أخلاقيات المهنة اتجاه جماهيرها و أن تترك مثل هاده التفاهات لأصحابها التافهين.
ارجو احترام الرأي بدون حساسية
شكرا جزيلا لهبة بريس على هدا الخبر. لولا هدا الخبر كنا سنحرم من النوم والراحة. 😩😩😩😩😩😩😥😥😥😥😥
لا حول ولا قوة إلا بالله وحنا مالنا شكون هي هادي راقصة ! اصبحنا نعيش آخر الزمان نمجد اذل الناس ونبخس اعز القوم المجد كان للفقهاء والعلماء والاطباء والمهندسين والمحسنين هادي ليست سوى راقصة رخيصة كل ماتفعله في حياتها هو ان تتمايل وتعري مفاتنها مقابل دراهم وتتكلم بكلام نابي في المواقع ويسميها شرذمة من المعتوهين فنانة فيما يراه عقلاء القوم سوى عاهرة