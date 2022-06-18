عقب انفصالها من زوجها .. الراقصة مايا بالدموع:” توحشت ولادي”

نجلاء مزيان

كشفت الراقصة مايا دبايش عبر بث مباشر بحسابها الرسمي بموقع انستقرام، عن معاناتها النفسية و العاطفية بسبب انفصالها عن زوجها.

و صرحت مايا أنها تخلت عن شهرتها في المغرب و التزاماتها المهنية مقابل بدء صفحة جديدة في بلد جديد مع الشخص الذي اختاره قلبها.

و في سياق متصل، أعربت الراقصة المغربية عن اشتياقها الكبير لأطفالها و كذا بلدها مشيرة أن استقرارها بالديار الأمريكية ليس بهدف حصولها على الإقامة و إنما من أجل ضمان مستقبلها و كذا مستقبل أطفالها.

و الجدير بالذكر أن الراقصة المغربية مايا فجرت أمس قنبلة من العيار الثقيل، حيث اتهمت زوجها بتصويرها و كذا تسجيل محادثاتها دون علمها، بالإضافة إلى اتهامات أخرى تخص حياتهما الشخصية.

و يشار أن العديد من رواد منصات التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع خبر انفصال مايا و زوجها، اذ تم تداول الخبر على نطاق واسع من طرف الصفحات الكبرى الخاصة بأخبار الفن والمشاهير المغاربة.

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