المنتخب المغربي للسباحة يشارك في بطولة العالم ببودابست

2022-06-18 / 17:18
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هبة بريس

أعلنت الجامعة الملكية المغربية للسباحة، أن المنتخب المغربي سيشارك في الدورة ال19 لبطولة العالم للسباحة، المقررة مابين 18 و25 يونيو الجاري ببودابست.

وأضافت الجامعة في بيان على موقعها الرسمي أن المنتخب المغربي سيكون ممثلا في هذا الموعد العالمي بكل من سامي بوطويل ولينا خيارة وإيمان البارودي وسهيل حموشان.

ويشارك السباحون المغاربة في سباق 100م أربع مرات تتابع سباحة حرة مختلط وسباق 100م أربع مرات أربع سباحات مختلط.

وفي منافسات الفردي، سيخوض سامي بوطويل مسابقة 50 م سباحة على الصدر و100 م سباحة حرة، فيما ينافس سهيل حموشان في سباق 50 م فراشة و50 م سباحة حرة.

أما لينا خيارة فستخوض سباق 100 م سباحة حرة وسباق 50 م سباحة حرة، وتنافس إيمان البارودي في سباق 50 م سباحة على الصدر و50 م فراشة.

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