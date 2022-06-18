خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بتطوان.. والأمن يوقف الجناة
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، صباح يومه السبت 18 يونيو الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.
وكان المشتبه فيهم قد دخلوا في خلاف عرضي مع الضحية، ليلة أمس الجمعة بمدينة تطوان، الأمر الذي تطور إلى تبادل للعنف فيما بينهم أصيب على اثره المعني بالأمر بجروح بليغة تسببت في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وهم في حالة سكر وتخدير متقدمتين.
و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
11 تعليقات
اللهم ارحم الفقيد واغفر له وارزق اهله الصبر والسلوان..
أصحاب السوابق أصبحوا يهددوا سلامة المواطن لما يحملوا من أثر العنف والكراهية اتجاه المواطن ..
انعدام الأمن وانفلاته يؤدي إلى انتشار الجريمة والسرقة والسطو …
نتمنى تكثيف الدوريات الأمنية للحد من الجرائم المنظمة وأصحاب السوابق القضائية ..
يجب إعادة النظر في المنظومة القضائية..
سبب القتل ربما يرجع إلى تصفية حسابات في ما بينهم ولهذا من الشرطة القضائية تكثيف الأبحاث لإيقاف الجناة…
انتشار الفقر والتشرد في الأحياء الهاشمية يدفع بالأطفال في مقتبل العمر إلى الانحراف نسأل الله لهم الهداية..
على الدولة تأطير الجانحين والنزلاء في السجون وتكوينهم تكوينا جيدا …
على الدولة تأطير الجانحين والنزلاء في السجون وتكوينهم تكوينا جيدا..
القضاء هو المسؤول الأول عن انتشار الجرائم والسرقات والنصب والاحتيال وذالك نتيجة عدم تطبيق القانون مع المجرمين ..
لا حول و لا قوة الا بالله
يجب على الدولة ان كان هناك ناس يعرفون ما هي هيبة الدولة ؟ و من فوق هذا كله ، القيام الاسلامية فوق الجميع ؟ يجب منع بيع الخمور ، الى كل مسلم او يظن انه مسلم . يجب تًعبة الناس عن طريق التلفاز و المذياع و جميع الوسائل المتاحة لاتصال مع المجتمع و الشعب . هناك تلوث كبير و كثير في الشوارع و لا احد يبالي ، لان كل شخص يرمي بمسؤليته الى الاخر و الى الدولة ، يجب تربية الناس .