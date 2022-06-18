خلاف ينتهي بجريمة قتل بشعة بتطوان.. والأمن يوقف الجناة

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، صباح يومه السبت 18 يونيو الجاري، من توقيف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 19 و37 سنة، من ذوي السوابق القضائية، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالضرب والجرح المفضي إلى الموت.

وكان المشتبه فيهم قد دخلوا في خلاف عرضي مع الضحية، ليلة أمس الجمعة بمدينة تطوان، الأمر الذي تطور إلى تبادل للعنف فيما بينهم أصيب على اثره المعني بالأمر بجروح بليغة تسببت في وفاته، وذلك قبل أن تسفر الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم وهم في حالة سكر وتخدير متقدمتين.

و قد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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