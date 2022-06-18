بوادر إنفراج بين الاستقلاليين بعد أزمة كواليس ” خلوة الهرهورة”
كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس” أن الاستقلاليون قد نجحوا في الإطاحة بعدد من مخرجات” خلوة الهرهورة” التي نظمتها اللجنة التنفيذية لحزب الميزان للتحضير لمؤتمر إستتثائي .
وأضافت مصادرنا، أنه بعد عقد مجموعة من الاجتماعات على مستوى الجهات والاقاليم، من طرف اعضاء الحزب من برلمانيين ومستشارين ومفتشين وروابط الحزب وتنظيماته، وخروج بعضها ببيانات استنكارية ضد ” خلوة الهرهورة” والتي تسرب ما دار بين أعضاء اللجنة التنفيذية بخصوص التعديلات المزمع مباشرتها خلال مؤتمر اسثنائي، بعد ضغوط مورست على الامين العام للحزب من طرف جناح ولد الرشيد، بهدف تقليص عدد اعضاء المجلس الوطني، وشروط جديدة الترشح للجنة التنفيذية، وإزالة العضوية بالصفة للبرلمانيين بالمجلس الوطني وكذلك المفتشين وأعضاء اللجنة المركزية، وتقليص عضوية الروابط وهيئات الحزب .
وكشفت مصادر متطابقة ، انه بسبب الضغوطات في هياكل الحزب وتنظيماته، تراجع جناح ” ولد الرشيد” على فرض التعديلات على الامين العام، وهناك مشاورات بين الأجنحة للخروج بحلول ترضي كافة الأطراف بخصوص تلك التعديلات المزمع ادراجها في القانون الأساسي، تماشيا مع ما جاء في الفصل السابع من الدستور الخاص بالاحزاب بخصوص التأطير والتكوين.
وأشارت مصادر متطابقة، أن نزار بركة الامين العام للحزب، قد تلقى دعم من كافة هياكل الحزب، من أجل التصدي لشهوات بعض أعضاء اللجنة التنفيذية، ومحاولتهم البقاء في الكراسي لولاية أخرى .
واستبعدت نفس المصادر، ان لا تكون للصراعات الداخلية بحزب الميزان، أي تأثير على التحالف الحكومي.
2 تعليقات
هدا حزب الإستقلال ديال بوحجيره السيطان لا يفترق عن حزب الأحرار لأخنوس يعرفو يدابزو عى على المقاعد وقتاس يسدو الكرسى أموال طائله لهفتوها ديال التبرعات للدوله لكن فى أداء الواحب والقسم الدى ينص عليه دستور القرآن لمحلس المستشارين لسيدنا الله ينصروا لا ينفد ولا يسمع الكلام الدى يوحهه الله ينصروا هو الأول محايد الحدمه بالمحان وحفاط على صناديق التبرعات للمقاص لمسطره حكومه الدوله محايده على هدا حزب الإستقلال ديال الوس والكدب سيرو ترحلو أحسن بالمعنى الدراسه والتطبيب بالمحان كمى أوصى بها حلاله الله ينصروا ب15 فى 100 الداحله لمحلس العماله دات طابع إدارى لوسط الميدان لعبد الحق حيام لعمليه العلميه السريه عبور مرحبا هن نساء دوله المعيّنه حره عن بعد متفرده رمصان والإحتفاط العداله لميزانيه الدوله مريا حنسيه علويه
لمحلس القصاء لحكومه الدوله لمحلس وزاره العدل والحرياه الداحله عبد الحق حيام