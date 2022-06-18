81.220 مترشحا لامتحانات البكالوريا بجهة الرباط القنيطرة

هبة بريس

أعلنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سلا القنيطرة، أن عدد المترشحات والمترشحين لاجتياز امتحانات السنة الثانية باكالوريا بالجهة برسم دورة 2022، بلغ ما مجموعه 81.220 مترشحا ومترشحة بزيادة قدرها 9,5% بالمقارنة مع عدد المترشحين خلال الموسم الماضي، منهم 31.697 مترشحا حرا.

وأوضح بلاغ للأكاديمية، أن مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم العمومي على صعيد الجهة بلغ 41.408 مترشحا ومترشحة، فيما بلغ مجموع المترشحين بالنسبة للتعليم الخصوصي 8.115 مترشحا ومترشحة.

وأشارت الأكاديمية إلى أنها عبأت أكثر من 23.000 إطارا ومتدخلا لتدبير العمليات المرتبطة بهذا الاستحقاق الوطني، من بينهم 5.718 أستاذة وأستاذا مكلفين بعملية التصحيح بحوالي 41 مركزا موزعة على المديريات السبع، مع تمكين الأساتذة من القيام بعملية التصحيح خارج مديرياتهم الأصلية بناء على بطاقة الرغبات.

وبخصوص توزيع أعداد المترشحين على المديريات الإقليمية، يضيف البلاغ، فقد بلغ عددهم 10.013 مترشحا ومترشحة، بنسبة 12 بالمائة بالمديرية الإقليمية للرباط، و18.915 مترشحا ومترشحة (23 بالمائة) بمديرية سلا، و11.677 (بنسبة 14 بالمائة) بمديرية الصخيرات تمارة، و9.385 بنسبة 12 بالمائة بمديرية الخميسات، و16.109 بنسبة 20 بالمائة بمديرية القنيطرة ، فيما بلغ مجموع المترشحين بالمديرية الإقليمية لسيدي سليمان 4.768 بنسبة زيادة بلغت 6 بالمائة، و10.353 مترشحا ومترشحة بنسبة بلغت 13 بالمائة بمديرية سيدي قاسم.

من جانب آخر، بلغ عدد الترشيحات لاجتياز امتحانات الباكالوريا – دورة 2022- في صفوف التلاميذ ذوي إعاقة 396 تلميذا وتلميذة، مستفيدين من عملية تكييف الامتحانات. فيما بلغ عدد المترشحين بالمؤسسات السجنية 205 مترشحا موزعين على: السجن المركزي بسلا (52 مترشحا) والسجن المركزي بالقنيطرة (102 مترشحا) والسجن المحلي بالخميسات (51 مترشحا).

والتزاما بالتوجيهات الوزارية ودفتر المساطر المنظم لمجريات الامتحان الوطني للبكالوريا، سيتم تكييف لغة الاختبارات لفائدة فئة المترشحين الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كأبناء المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب.

وحسب نوعية الشعب، بلغ عدد المترشحين لاجتياز هذه الامتحانات بالقطب العلمي والتقني والبكالوريا المهنية 40.569 مترشحا ومترشحة (بنسبة 49,95%)، فيما بلغ عدد المرشحين بقطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل 40.651 (بنسبة 50,05%).

وبخصوص مراكز الامتحان، فقد بلغ عددها 225 مركزا موزعة على 28 مركز إجراء بالرباط، و49 مركز إجراء بسلا، و36 مركزا بالصخيرات تمارة، و31 مركزا بالخميسات، و42 مركزا بالقنيطرة، و12 مركزا بسيدي سليمان، و27 مركزا بسيدي قاسم.

وفي هذا الصدد، دعت الأكاديمية كل المترشحات والمترشحين إلى التقيد بقواعد السلامة الصحية والتدابير الوقائية المرتبطة بوضعية الطوارئ الصحية، مشيدة بالانخراط اللامشروط لعمالات وأقاليم الجهة، ومصالح الأمن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية في كل مراحل الإعداد والتحضير لهذا الاستحقاق الوطني.

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