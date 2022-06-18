“بيتكوين” تنخفض لأقل من 20 ألف دولار

هبة بريس - وكالات

لأول مرة منذ أواخر 2020، انخفض سعر عملة “بيتكوين” إلى أقل من 20 ألف دولار، اليوم السبت، في إشارة جديدة إلى تزايد عمليات بيع العملات المشفرة.

وتراجعت “بيتكوين”، العملة المشفرة الأكثر شيوعا، إلى ما دون العتبة ذات الأهمية النفسية، حيث انخفضت بنسبة 9 بالمائة إلى أقل من 19 ألف دولار، حسبما أفاد موقع “كوين ديسك” الإخباري المعني بالعملات الرقمية.

يشار إلى أن آخر مرة كانت فيها عملة “بيتكوين” عند هذا المستوى في نوفمبر 2020، عندما كانت في طريقها إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند نحو 69 ألف دولار.

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