بعدما كان محددا في 1.20 درهما.. فيدرالية المخابز تعلن تحرير الأسعار

هبة بريس - الرباط

أعلنت الفيدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن تحررها التام من عرف الثمن المرجعي للخبز المحدد في 1,20 درهم.

وأكدت الفيدرالية في بلاغ لها، أنه لا يوجد أي اتفاق مع الحكومة من أجل الحفاظ على الثمن المذكور، مشيرة إلى أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم بهذا الخصوص من طرف الحكومة.

وطالبت الفدرالية المغربية للمخابز بوضع قانون تنظيمي لقطاع المخابز والحلويات يؤطر بإنتاج وتوزيع وتسويق مادة الخبز.

كما دعت الفيدرالية خلال الأيام الدراسية التي عرفت مشاركة 10 جهات و56 تمثيلية إقليمية للقطاع بمدينة مراكش، إلى وضع استراتيجية حكومية لترشيد إنتاج واستهلاك مادة الخبز وقانون يجرم هدرها، ووضع برنامج تعاقدي لتنظيم وتأهيل وتطوير قطاع المخابز والحلويات، وكذا وضع إستراتيجية حكومية لإدماج القطاع غير المهيكل في صناعة الخبز والحلويات.

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