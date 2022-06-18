طاطا: انطلاق القافلة الجهوية للتحسيس و التشخيص الطبي حول الإعاقة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنطلقت صباح اليوم السبت 18 يونيو الجاري، بإقليم طاطا حملة للتحسيس و التشخيص الطبي بشراكة مع عمالة الاقليم وجمعية الأمل للمعاقين و جمعية شروق.

الحملة من تنظيم جمعية الطفولة المعاقة والتي ستستمر إلى غاية يوم غد الاحد ،تحت شعار “معا من أجل المشاركة الاجتماعية و الاقتصادية للجميع” .

وتهدف هذه الحملة بحسب الجهات المنظمة، إلى إخبار الساكنة المحلية لمدينة طاطا بالخدمات المتوفرة في المجال و التحسيس حول الصحة الإنجابية والوقاية من الإعاقة بالإضافة إلى التشخيص والتوجيه الطبي لفائدة ساكنة المجال القروي بجماعتي أقا و فم زكيد وبالخصوص النساء و الفتيات.

وستجوب هذه القافلة، التي ستمتد إلى غاية شهر أكتوبر 2022، أقاليم تيزنيت، تارودانت و اشتوكة أيت باها وعمالتي أكادير اداوتنان و إنزكان أيت ملول، بتأطير من فريق مصلحة التقييم و المواكبة و التوجيه و فريق وحدة التدخل المتنقلة التابعين لجمعية الطفولة المعاقة و اخصائيين في المجال.

تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع “معا من أجل المشاركة الاجتماعية و الاقتصادية للجميع” الممول من الاتحاد الأوروبي بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و06 منظمات للأشخاص في وضعية إعاقة وللأطفال بدون سند عائلي في جهة سوس ماسة.

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