طاطا: انطلاق القافلة الجهوية للتحسيس و التشخيص الطبي حول الإعاقة

2022-06-18 / 13:57
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

إنطلقت صباح اليوم السبت 18 يونيو الجاري، بإقليم طاطا حملة للتحسيس و التشخيص الطبي بشراكة مع عمالة الاقليم وجمعية الأمل للمعاقين  و جمعية شروق.

الحملة من تنظيم جمعية الطفولة المعاقة والتي ستستمر إلى غاية يوم غد الاحد ،تحت شعار “معا من أجل المشاركة الاجتماعية و الاقتصادية للجميع” .

وتهدف هذه الحملة بحسب الجهات المنظمة، إلى إخبار الساكنة المحلية لمدينة طاطا بالخدمات المتوفرة في المجال و التحسيس حول الصحة الإنجابية والوقاية من الإعاقة بالإضافة إلى التشخيص والتوجيه الطبي لفائدة ساكنة المجال القروي بجماعتي أقا و فم زكيد وبالخصوص النساء و الفتيات.

وستجوب هذه القافلة، التي ستمتد إلى غاية شهر أكتوبر 2022، أقاليم تيزنيت، تارودانت و اشتوكة أيت باها وعمالتي أكادير اداوتنان و إنزكان أيت ملول، بتأطير من فريق مصلحة التقييم و المواكبة و التوجيه و فريق وحدة التدخل المتنقلة التابعين لجمعية الطفولة المعاقة و اخصائيين في المجال.

تأتي هذه المبادرة في إطار مشروع “معا من أجل المشاركة الاجتماعية و الاقتصادية للجميع” الممول من الاتحاد الأوروبي بشراكة مع المنسقية الجهوية للتعاون الوطني و06 منظمات للأشخاص في وضعية إعاقة وللأطفال بدون سند عائلي في جهة سوس ماسة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of مصدر من “لارام” يوضح سبب إلغاء حجوزات المغاربة القادمين من روسيا

مصدر من “لارام” يوضح سبب إلغاء حجوزات المغاربة القادمين…

2022-06-18 / 15:17
Photo of ميناء الحسيمة.. انطلاق عملية “مرحبا 2022 ” في ظروف جيدة

ميناء الحسيمة.. انطلاق عملية “مرحبا 2022 ” في ظروف…

2022-06-18 / 14:35
Photo of بعدما كان محددا في 1.20 درهما.. فيدرالية المخابز تعلن تحرير الأسعار

بعدما كان محددا في 1.20 درهما.. فيدرالية المخابز تعلن…

2022-06-18 / 14:25
Photo of أكادير : المدون الفايسبوكي ” طاوجني” محاصر بستة أسئلة أمام القضاء بعد تشهير بمستثمر

أكادير : المدون الفايسبوكي ” طاوجني” محاصر بستة أسئلة…

2022-06-18 / 13:07
Photo of التزويد بالماء الصالح للشرب.. الحافظي يعبئ المسؤولين الميدانيين لONEE

التزويد بالماء الصالح للشرب.. الحافظي يعبئ المسؤولين الميدانيين لONEE

2022-06-18 / 11:47
Photo of إيقاف 6 أشخاص بتهمة ترويج أجهزة تستعمل في الغش بالامتحانات

إيقاف 6 أشخاص بتهمة ترويج أجهزة تستعمل في الغش…

2022-06-18 / 09:30
Photo of طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

طقس السبت.. استمرار حرارة الجو بمعظم مناطق المملكة

2022-06-18 / 09:15
Photo of أفريقيان يعرضان عاملة بمكتبة بالجديدة للاحتيال والسرقة

أفريقيان يعرضان عاملة بمكتبة بالجديدة للاحتيال والسرقة

2022-06-17 / 23:49
Photo of وزارة الفلاحة: أسعار المواشي بالأسواق في نفس مستويات الموسم الماضي

وزارة الفلاحة: أسعار المواشي بالأسواق في نفس مستويات الموسم…

2022-06-17 / 23:34
Photo of وزير الصحة يطلق قافلة طبية بكلميم

وزير الصحة يطلق قافلة طبية بكلميم

2022-06-17 / 22:56

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق