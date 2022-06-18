صورة تعبيرية

فلاح ينهي حياة عمه بضربة “عتلة” بضواحي الراشيدية

2022-06-18 / 12:30
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هبة بريس - الرشيدية

اهتز دوار “تسكنتيت” قيادة أملاكو بإقليم الرشيدية، صباح اليوم السبت 18 يونيو الجاري، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها رجل ستيني.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية ل”هبة بريس”، فإن خلافا نشب بين الضحية و ابن اخيه البالغ من العمر 52 سنة بغابة الدوار حول أحقية مياه السقي، قبل أن يتطور الخلاف إلى تبادل للسب والشتم تم إلى الضرب، حيث عمد الجاني إلى ضرب عمه بأداة فلاحية “عتلة” والتي أردته قتيلا على الفور.

وفور علمها بالواقعة، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمسرح الجريمة، حيث تم نقل جثمان الضحية صوب مستودع الأموات بمستشفى القرب بالريش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بغية الوقوف على ملابسات الوفاة.

فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي الذي خلف صدمة كبيرة، لدى ساكنة الدوار المذكور.

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تعليق واحد

  1. al i3dam al i3dam, tarakom al hi9d wa ghira , wa dawr al ab wa om fi hi9d. i3dimou al kalm, 3adim tarbiya, wald lahram ya9tal 3amou 3la hssab al ma. lawkan kan mrabi maydirch hadchi. i3dimouh

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