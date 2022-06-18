فلاح ينهي حياة عمه بضربة “عتلة” بضواحي الراشيدية

هبة بريس - الرشيدية

اهتز دوار “تسكنتيت” قيادة أملاكو بإقليم الرشيدية، صباح اليوم السبت 18 يونيو الجاري، على وقع جريمة قتل، راح ضحيتها رجل ستيني.

وحسب ما أفادت به مصادر محلية ل”هبة بريس”، فإن خلافا نشب بين الضحية و ابن اخيه البالغ من العمر 52 سنة بغابة الدوار حول أحقية مياه السقي، قبل أن يتطور الخلاف إلى تبادل للسب والشتم تم إلى الضرب، حيث عمد الجاني إلى ضرب عمه بأداة فلاحية “عتلة” والتي أردته قتيلا على الفور.

وفور علمها بالواقعة، حلت السلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي بمسرح الجريمة، حيث تم نقل جثمان الضحية صوب مستودع الأموات بمستشفى القرب بالريش، قصد إخضاعها للتشريح الطبي بغية الوقوف على ملابسات الوفاة.

فيما تم وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث المأساوي الذي خلف صدمة كبيرة، لدى ساكنة الدوار المذكور.

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