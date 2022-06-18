أكادير : المدون الفايسبوكي ” طاوجني” محاصر بستة أسئلة أمام القضاء بعد تشهير بمستثمر

ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن يشرع قضاء أكادير ، في الاسابيع القادمة، في سلسلة من جلسات الاستماع إلى الناشط الفايسبوكي ” الطاوجني ” بعد شكاية تقدمت بها إحدى المجموعات الاقتصادية اتهمته بالتشهبر بها ونشر مغالطات للرأي العام ، وهو ما اعتبرته المجموعة قد ألحق بها أضرار في معاملاتها تجاه الزبناء .

وكانت الشرطة القضائية بأكادير، قد إستمعت للمدون في محضر رسمي بعد اتهامه لرجل أعمال بسوس بالاستيلاء على أموال موثق باكادير، والذي يقبع بسجن ايت ملول بعد استيلاءه على ودائع زبناءه قدرت ب23 مليار سنتيم.

وكان رجل الأعمال قد وضع شكاية لدى وكيل الملك بابتدائية أكادير ضد المشتكى به بعد أن نشر هذا الأخير “فيديو” على شبكة التواصل الاجتماعي”الفايسبوك” كال للمشتكي اتهامات تتعلق بالاستيلاء على أموال الموثق والحصول على تراخيص تجزئة سكنية بطريقة ملتوية، بالإضافة إلى تطرقه إلى أن البنك الشعبي في نزاع مع المستثمر بسبب تقديم بيانات كاذبة.

وذكر محام المستثمر أن شكاية موكله ترمي لرد الاعتبار لموكله بعد ترويج المشتكى به لعدة أكاذيب، مشيرا أن الشكاية استندت في مضامينها على مطالبة المشتكي به بتقديم الوثائق والحجج حول القضايا التي أثارها ضد موكله.

وأكد، محام المشتكي، في ذات السياق، أن المشتكي به عجز عن تقديم الوثائق التي تتبث صحة ادعاءاته مما يضعه أمام المساءلة القانونية، مؤكدا “أن أطوار المجاكمة سنقدم ما يدحض افتراءات المشتكي به بالوثائق، وسنعلن للرأي العام زيف ادعاءاته”.

ومن جهة أخرى، كان المشتكي، رجل الأعمال، قد رفع دعوى قضائية ضد الموثق تتعلق باصدار شيكات بدون رصيد قدرت قيمتها ب 814 مليون سنتيم.

وكانت المحكمة الابتدائية بأكادير،قد أدانت ذات الموثق بخمس سنوات سجنا نافذا، على خلفية متابعته بتهم تتعلق أساسا بالاستيلاء على أموال و ودائع زبنائه بدون أي سند قانوني.

ويواجه المشتكى به مجموعة من الاسئلة أمام الهيئة القضائية للاجابة عنها خصوصا أن الاخير في شريط الفيديو أكد لمتابعيه انه يتوفر على حجج وأدلة، غير أن مجريات البحت تؤكد عكس ذلك وبأن الاخير لم يتوفر ما يعزز تصريحاته.

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