الصورة لجانب من الحرب بأوكرانيا

الجامعة العربية: الدول العربية قد تسهم في إنهاء الأزمة الأوكرانية

2022-06-18 / 12:26
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هبة بريس - وكالات

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، إن الدول العربية قد تؤدي دورا في إنهاء الأزمة الأوكرانية، وأنها تبنت موقفا حياديا إيجابيا إزاء تلك الأزمة.

وفي مقابلة مع شبكة “العين” الإخبارية، أضاف زكي أن جامعة الدول العربية اتخذت “موقفا محترما مبنيا على الحياد الإيجابي”، وأن علاقاتها جيدة مع الروس والأوكرانيين، وكذلك مع الغرب عموما.

وأضاف: “الدور العربي يمكن أن يكون عاملا مساعدا في إنهاء هذه الحرب، ولكن يحتاج إلى أكثر من عنصر، وأكثر من طرف حتى يتهيأ المسرح لنجاح الجهد العربي”.

وردا على سؤال حول إمكانية إرسال الجامعة العربية مبعوثا في الأزمات الدولية، قال زكي إن “هناك إمكانية لذلك وليس مسألة مسميات”.

وأضاف: “نتحدث عن مجموعة اتصال فيها وزراء خارجية عدد من الدول وهذا أقوى بكثير من مبعوث (الجزائر، مصر، السعودية، الأردن، العراق، الإمارات، السودان) وجميعها دول كبيرة وعريقة ولها باع في الدبلوماسية”.

وكانت مجموعة الاتصال العربية اجتمعت في وقت سابق من هذا الشهر، على المستوى الوزاري بشأن الأزمة في أوكرانيا، عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد، لبحث تطورات الوضع وتداعياته على المنطقة العربية.

وقالت المجموعة في بيان، إن اجتماعها يأتي في إطار مواصلة تنفيذ المهمة الموكلة لها من قبل مجلس الجامعة العربية، حيث ناقشت سبل مواصلة المساهمة في جهود تسوية الأزمة.

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‫5 تعليقات

  1. الجامعة العربية لم تحل أزمة العرب ….و تريد حل أزمة الاجانب….غرييييييب…

  2. البعثة أو ما يسمى مجموعة اتصال ستفشل بنسبة مائة بالمائة مادامت تضم في عضويتها خنزير يمثل دولة مارقة (الجزائر)

  4. الدول الفاشلة لم تفتح حتى مشاكلها السخيفة ،لم توفر لشعوبها حتى مستشفيات ، قولوا ستقدم الدول العربية في صحن من ذهب لنهب ما تبقى .
    لعنة الله عليكم

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