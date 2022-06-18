المنتخب المغربي للسيدات يحافظ على مركزه في تصنيف الـ”فيفا”

هبة بريس

حافظ المنتخب المغربي لكرة القدم النسوية على مركزه ال77 في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لمنتخبات السيدات، الصادر اليوم الجمعة، برصيد 1320.92 نقطة.

وعلى المستوى القاري احتل المنتخب المغربي المركز الثامن، خلف منتخبات نيجيريا (المركز الأول)، والكاميرون وجنوب إفريقيا وغانا وكوت ديفوار وتونس وغينيا الاستوائية.

ويتصدر منتخب الولايات المتحدة (2104.25 نقطة) التصنيف العالمي متقدما على المنتخب السويدي (2061.17 نقطة) والفرنسي (2041.02 نقطة).

وفي ما يلي الترتيب الكامل للمراكز العشرة الأولى في إفريقيا:

1- نيجيريا 1604.42 نقطة (39 عالميا)

2- الكاميرون 1449.61 نقطة (54 عالميا)

3- جنوب إفريقيا 1418.52 نقطة (58 عالميا)

4- غانا 1416.77 نقطة (59 عالميا)

5- الكوت ديفوار 1379.03 نقطة (64 عالميا)

6- تونس 1350.14 نقطة (72 عالميا)

7- غينيا الاستوائية 1344.47 (75 عالميا)

8- المغرب 1320.92 نقطة (77 عالميا)

9- الجزائر 1288.27 نقطة (79 عالميا)

10- مالي 1273.24 نقطة (80 عالميا )

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